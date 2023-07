Estate per i giovani a Rocca San Giovanni, tante le offerte

È un'estate ricca di offerte a Rocca San Giovanni per trascorrere giornate indimenticabili, soprattutto per i più giovani.

Dopo il “Campus Estivo”, in corso fino al 4 Agosto, che non è solo cielo e mare, ma anche attività culturali, sport, giochi e molto altro; dopo il “Campus per Attività Musicali”, svoltosi nel mese di Luglio, per consentire ai partecipanti di prendere confidenza con note e strumenti; è iniziato il “Campus Montano”, che ha visto i ragazzi partire alla volta dello splendido ed incontaminato paesaggio di Scanno, dove soggiorneranno fino al 30 Luglio, per respirare la pura aria di montagna ed entrare in contatto con la Natura, rigenerarsi dopo le fatiche dell'anno scolastico.

Molti i genitori presenti alla partenza che hanno accompagnato i ragazzi, affidandoli agli operatori della cooperativa “L’Ancora Sociale”. Presente al saluto anche l’Amministrazione comunale.