Valorizzazione del pescato locale e della Costa dei Trabocchi, nuovi impulsi

Cinque anni, 11 edizioni, 42 ristoranti, 6 fiere, 5.640 menu, 5.888 follower. Sono questi alcuni numeri della manifestazione “Le stagioni del mare. Dalla rete al piatto”, ideata dal Flag Costa dei Trabocchi nell’estate 2018 per valorizzare il pesce locale di stagione e recuperare le tradizioni culinarie marinare e che ora giunge a conclusione.

Il progetto è stato promosso dal Flag Costa dei Trabocchi e rientra tra le misure contenute nel piano di azione locale del consorzio finanziato attraverso il fondo comunitario Feamp 2014-2020, con la supervisione della Regione Abruzzo. L’iniziativa è stata realizzata in questi 5 anni in sinergia con Slow Food Lanciano, Confcommercio, Confesercenti, con il coinvolgimento degli operatori della pesca e della ristorazione. A tracciare un bilancio dell’evento, ieri al Supporter Beach di Fossacesia, sono stati il direttore del Flag, Valerio Cavallucci, il consigliere Raffaele Cavallo e il dirigente del servizio Sviluppo locale ed economia ittica, Francesco Di Filippo. La manifestazione, che giunge a conclusione in concomitanza con il termine della programmazione Feamp 2014-2020, lascia però in eredità una campagna di sensibilizzazione che, attraverso diverse “pillole” video realizzate con testimonial coinvolti a vario titolo nel progetto (pescatori, traboccante, acquacoltore, ristoratori, nutrizionista, venditrice di prodotti ittici), continuerà a perseguire lo scopo dell’educazione all’acquisto e al consumo sostenibile e responsabile dei prodotti del territorio della Costa dei Trabocchi.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per presentare i risultati di altri tre progetti inseriti nel piano di azione del Flag Costa dei Trabocchi e realizzati nel corso dell’anno. Il primo è la ricerca condotta dall’architetto Marcello Borrone dal titolo “La pesca dei trabocchi. Indagine sulla grande macchina pescatoria”, presentata dallo studioso con la partecipazione dell’attrice Tiziana Di Tonno che ha interpretato alcuni brani tratti dal Trionfo della Morte di Gabriele d’Annunzio. Il secondo progetto presentato è il libro “Costa dei Trabocchi. Il mare d’Abruzzo”, realizzato da Slow Food Editore. Un volume dedicato a quella che il Flag ha identificato come “Via Blu” della Costa dei Trabocchi, ossia una visione “dal mare” del litorale della provincia di Chieti e una valorizzazione di tutte le sue eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche, attraverso le testimonianze dei protagonisti della Costa. A presentare la pubblicazione è stato Carlo Bogliotti, amministratore delegato di Slow Food Editore.

Infine, il Flag Costa dei Trabocchi ha presentato ai pescatori del territorio di riferimento l’applicazione gratuita ApPesca, uno strumento ideato, realizzato e ieri illustrato dal tecnico informatico Pietro Rosato. Si tratta di un’app che consente di rendere più fruibili alcuni servizi utili agli operatori della pesca, come ad esempio la consultazione del bollettino meteo, di scadenze fiscali e amministrative, di interventi di manutenzione delle imbarcazioni, di avvisi e ordinanze. E ancora, la possibilità di segnalare l'orario di partenza e rientro in porto, di effettuare segnalazioni di SOS e di usufruire di una bacheca offro e cerco in cui sarà possibile inserire annunci relativi a vendite di imbarcazioni, motori o attrezzature da pesca.