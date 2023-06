'Carta di Fossacesia', Di Giuseppantonio: "Proposte e tanti stimoli per far crescere il turismo"

Con la firma della “Carta di Fossacesia” da parte del presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Gennaro Strever, e del presidente dell’Associazione Mirabilia Network, Angelo Tortorelli, si è concluso nell’Abbazia di San Giovanni in Venere l’evento Radici, Trabocchi, Camminini e Sapori per esprimere la volontà e la determinazione di inserire nella lista dell’Unesco la Transumanza, Cammini e Ciclovie, Pesca e i materiali tradizionali della pesca, Turismo delle Radici e la Cucina Italiana. L’obiettivo è fissato per il 2025, e il percorso da compiere è ancora lungo.

Si chiama Carta di Fossacesia, perché firmata appunto a Fossacesia.

“Devo ringraziare il presidente Gennaro Strever e l'ente camerale Chieti-Pescara per aver organizzato qui un evento di così alto spessore a Fossacesia, con l'associazione Mirabilia – ha sottolineato il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. E’ stato un confronto di grande interesse e non poteva essere diversamente, scorrendo i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Sono giunte proposte e tanti stimoli per far crescere il turismo, che è un pilastro dell’economia della nostra regione. Ma si deve e si può fare di più soprattutto in termini di collaborazione. Occorre fare squadra a tutti i livelli, dai comuni alla Regione, indispensabile per migliorare l’accoglienza e per investire sulle infrastrutture”.

Nella foto il sindaco Di Giuseppantonio con Strever e Tortorelli