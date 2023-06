"Forest Bathing", buona la prima a Rocca San Giovanni

Domenica 25 giugno un'esperienza del tutto nuova a Rocca San Giovanni, quella della "Forest Bathing", una pratica che si va affermando anche in Italia e rappresenta un vero "bagno nel bosco", ossia un'immersione spirituale nella Natura, per stabilire con essa un contatto che va al di là della dimensione fisica, una sintonia totale con l'ambiente grazie ad una percezione che va oltre i sensi.

I partecipanti, arrivati anche da fuori regione, ne sono rimasti entusiasti e piacevolmente sorpresi, vivendo una connessione con la Natura che offre una porzione di tempo e luoghi lontani dal caos del mondo tecnologico.

"Non perdete i prossimi appuntamenti con la "Forest Bathing", a cura degli esperti istruttori Manuela Veri e Alessandro Passalacqua che ringraziamo per l'eccellente organizzazione", si legge in una nota del Comune di Rocca San Giovanni.