Sangro Aventino, Paolo Primavera confermato presidente

E’ stato rinnovato, con la conferma di Paolo Primavera alla presidenza, il Consiglio di Amministrazione della Società consortile Sangro Aventino arl.

La Società è il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sangro Aventino; è una Agenzia di sviluppo al servizio del Sistema Territoriale del Sangro-Aventino che opera per valorizzarne le risorse e le specificità, per favorire il miglioramento del contesto con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’occupazione e incrementare il capitale sociale.

Il rinnovo del Cda ha tenuto conto della proposta dell’Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino di nominare quattro rappresentanti di parte pubblica e uno di parte privata. Per quest’ultimo è stato indicato un rappresentante della Confindustria Chieti-Pescara che, per prassi, è il presidente della Società. Per la parte pubblica, invece, i quattro consiglieri eletti sono espressione delle diverse aree che compongono la società: Basso Sangro, Aventino, Sangro e costa.

Nello specifico, l’Assemblea, all’unanimità, ha eletto quali componenti nel Consiglio di Amministrazione: Domenico De Petra - Assessore del Comune di Casoli; Patrizia D’Ottavio - Sindaco del Comune di Monteferrante; Filippo Paolini - Sindaco del Comune di Lanciano; Carmelita Caravaggio - Assessore del Comune di Rocca San Giovanni; Paolo Primavera.

I nominati amministratori durano in carica tre esercizi sociali e svolgeranno tale incarico a titolo gratuito. Presidente è stato eletto Paolo Primavera, mentre Filippo Paolini è Vice Presidente.

“Proseguo con impegno e senso di responsabilità – ha sottolineato Paolo Primavera – il mio ruolo di presidente della Società, consapevole del ruolo strategico che giochiamo nello sviluppo del territorio e nella promozione dell’occupazione e del capitale sociale per una parte importante dell’Abruzzo, da un punto di vista turistico ma non solo”.