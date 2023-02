'Habitat World' fa tappa a Rocca San Giovanni

“L’accoglienza in Municipio, una passeggiata alla scoperta del Borgo, l’esperienza di visitare una macchina da pesca, la degustazione dei nostri Vini doc hanno caratterizzato, a Rocca San Giovanni, la mattinata di alcuni visitatori provenienti da Portogallo e Australia”.

Si tratta - si evidenzia in una nota del Comune di Rocca San Giovanni - di Luis Roby, Ramito Brito e Kelli Trubiano, partner del progetto Habitat World, accolti dall’Amministrazione comunale.

Habitat World è un'organizzazione internazionale con sede in Italia e con focus sul Mediterraneo, l'Europa sud-orientale, la regione del Mar Nero e l'Africa. I suoi obiettivi principali sono la salvaguardia dello sviluppo sostenibile e l'assistenza alla crescita intelligente delle comunità e degli enti che vivono, lavorano e interagiscono con e all'interno delle aree target. Habitat si concentra sulla rigenerazione dei territori e consente alle società di concentrarsi sui propri bisogni e sulla propria educazione in una prospettiva globale-locale. Molto apprezzate sono le peculiarità naturalistiche, storiche e paesaggistiche del nostro territorio, nonché le potenzialità turistiche della nostra costa, luoghi da far conoscere e promuovere sempre più a livello europeo ed internazionale.

“Si ringraziano gli operatori economici per l'accoglienza, gli amici Annika e Paolo per l'organizzazione”, sottolineano gli amministratori comunali di Rocca San Giovanni.

Foto dalla pagina Facebook Comune di Rocca San Giovanni