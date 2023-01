'Polis - Carta dei Servizi digitali', Poste Italiane presenta il progetto

Lunedì 30 gennaio a Poste Italiane presenta a Roma il progetto “Polis – Casa dei Servizi digitali” e per l’occasione ha invitato 7.000 Sindaci da tutta Italia dei Comuni sotto i

15mila abitanti.

In Abruzzo sono 288 i comuni coinvolti nel progetto di ristrutturazione degli uffici postali per offrire i servizi della Pubblica Amministrazione e migliorarne l'accoglienza, trasformandoli in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24.

Il progetto di Poste Italiane - si legge in una nota dell'azienda - vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri. I lavori di ristrutturazione sono già stati avviati nell’ufficio postale di Cepagatti (Pescara), che sarà il primo in Abruzzo ad essere interessato dal potenziamento dei servizi.

Nella foto Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane