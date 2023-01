I Trabocchi di Fossacesia s'illuminano di rosa

La scelta non poteva che cadere sui Trabocchi, simboli della Via Verde.

Giovedì 26 gennaio, alle ore 19:30, infatti due delle antiche macchine da pesca di Fossacesia, il Trabocco Pesce Palombo e il Trabocco Supporter Punta Rocciosa, si illumineranno di rosa in onore del Giro d’Italia 2023, che il prossimo 6 maggio, per la 106^ edizione di una delle corsa ciclistiche più famose e seguite al mondo, prenderà il via dal Lungomare di località Marina.

In concomitanza con Fossacesia, a 100 giorni dalla Grande Partenza, i simboli che più le identificano le città piccole e grandi d’Italia, dai monumenti alle piazze, vie e i luoghi più caratteristici parteciperanno all’appuntamento simbolico, che di fatto segna il conto alla rovescia prima che la carovana rosa attraversi la Penisola.

“In un primo momento avevamo pensato di illuminare di rosa l’abbazia di San Giovanni in Venere e i Trabocchi, ma dopo uno scambio di opinioni con i responsabili del marketing della RCS Sport, la società che organizza il Giro d’Italia, abbiamo deciso di puntare le luci rosa sui Trabocchi – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. D’altro canto sono loro che caratterizzano la Via Verde, sono loro che sono diventati uno dei simboli del nostro Abruzzo e grazie anche al loro fascino e storia, il Giro partirà dalla Via Verde della Costa dei Trabocchi, il percorso ciclo-pedonale. Tanto la serata della loro illuminazione di rosa, che la Grande Partenza del Giro, li metterà in risalto mediaticamente a livello internazionale. Saranno momenti che inevitabilmente accresceranno la conoscenza, importanza e valore storico delle antiche macchine da pesca”.