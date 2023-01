Don Nicholas Di Crescenzo nuovo Vicario Zonale per la Zona Pastorale di Atessa

Il presbiterio zonale di Atessa, in occasione della chiusura della Visita Pastorale zonale dell'Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte, ha provveduto alle votazioni per il nuovo vicario zonale, vista la naturale scadenza del medesimo incarico ricoperto per un quinquennio da don Davide Spinelli-

Raccogliendo l’indicazione venuta dalle votazioni, il Vescovo Forte ha nominato nuovo Vicario della Zona Pastorale di Atessa a partire dal 1° febbraio 2023 per la durata di un quinquennio Don Nicholas Di Crescenzo, parroco di Santa Maria dell’Olmo e del Santissimo Salvatore in Archi e di San Tommaso Apostolo a Perano.

“Per lui la mia preghiera e il mio augurio per il servizio che sono certo svolgerà con fede e generoso impegno e a tutti la mia benedizione”, ha detto Mons. Forte.