Cantina Colle Moro di Frisa, Franco Ferrante Ã¨ il nuovo presidente

Franco Ferrante, avvocato di Lanciano fino a qualche tempo fa al vertice di Lancianofiera, è il nuovo presidente della Cantina Colle Moro di Frisa che guiderà per per il prossimo triennio.

Per Ferrante si tratta di un ritorno a Colle Moro al cui interno ha ricoperto i ruoli di consigliere, presidente e vice. Prende il posto di Marco Staniscia.

La Cantina, fondata nel 1961 in località Guastameroli di Frisa, con i suoi 400 e più soci rappresenta una realtà cooperativa importante del territorio frentano ed anche provinciale che in oltre 60 anni attività ha saputo specializzarsi in produzioni di qualità apprezzate sul mercato, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico dell'area di riferimento.