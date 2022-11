'Merano Wine Festival 2022', Abruzzo protagonista

Abruzzo presente al Merano Wine Festival, prestigiosa vetrina europea dell’enogastronomia in programma dal 4 all'8 novembre con un ricco calendario di incontri, degustazioni e masterclass.

La partecipazione è garantita dallo sforzo congiunto di Regione, Camere di Commercio di Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia e Gal (Gruppi di azione locali), in sinergia con il supporto degli Istituti Alberghieri di Teramo e L’Aquila ai quali, da quest’anno, si aggiungono quelli di Pescara e Villa Santa Maria, presenti con circa 50 allievi di Sala e Cucina, e dell’Unione regionale cuochi abruzzesi.

“Riteniamo che Merano rappresenti un’occasione unica per far conoscere l’Abruzzo come ‘regione green’ e il nostro modello enogastronomico incentrato sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare”, commenta il vice presidente della Giunta regionale ed assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente.

Il programma prevede, per l’Abruzzo, venerdì 4 al Teatro Puccini una tavola rotonda nella quale, moderati da Andrea Radic, Imprudente, il vice presidente della Camera di Commercio Pescara-Chieti Lido Legnini, il vice presidente della Camera di commercio Gran Sasso Daniele Erasmi ed Elena Sico, direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, si confronteranno con Massimiliano Giansanti, presidente ConfAgricoltura, Austin Brick, console generale Nuova Zelanda in Italia, Pietro Gasparri, dirigente Mipaaf agricoltura biologica, Angelo Gentile, responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, e Camillo Zulli di Cantina Orsogna

Poi, sabato 5, degustazioni incentrate su prodotti rigorosamente abruzzesi. Tutti i giorni, inoltre, nell’area food dell’Abruzzo all’interno della Gourmet Arena, “show cooking” con protagonisti gli chef Matteo Di Panfilo, Angelo D’Alessio, Carlo Auriti. William Zonfa, infine, curerà una cena di gala.