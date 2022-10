Its Academy, nuovi percorsi di alta specializzazione al via

“Stay hungry. Stay foolish.” Questo è il messaggio, citato dal celebre discorso di Steve Jobs alla Stanford University, che Paolo Raschiatore, presidente dell’Its Academy Sistema Meccanica e Informatica, ha voluto rivolgere ai talenti, selezionati dalle stesse aziende, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022 svoltosi nella sede di Lanciano.

Sono intervenuti per l’occasione, nell’Aula Magna del Consorzio Universitario di Lanciano, oltre a Raschiatore, Antonio Maffei, direttore, Lino Olivastri, Comitato Nazionale Confindustria Servizi Innovativi Delegato Chieti Pescara, Aldo Sebastiani, responsabile del centro di eccellenza per la cyber security di Leonardo Chieti, e Carmela Gallo, Head of Staffing Solutions AdeccpoItalia SpA.

“La grande novità per l’Academy di Lanciano e per l’Abruzzo – ha dichiarato Raschiatore - è partire con nuovi percorsi di specializzazione in informatica, che si aggiungono a quelli in meccatronica, e che formeranno profili professionali richiestissimi dal mondo del lavoro, garantendo la massima qualità possibile”. Le due academy, che si svolgeranno prevalentemente nella nuova sede presso l'Istituto Pomilio di Chieti, riguarderanno una la “cybersecurity e sicurezza informatica” in collaborazione con Leonardo ed Adecco Italia e l’altra formerà tecnici in “servizi digitali avanzati” in collaborazione con Servizi Innovativi di Confindustria Chieti-Pescara e le aziende associate. “Questi talenti – ha aggiunto Raschiatore - rappresenteranno la nuova generazione di tecnici avanzati 4.0 e sicurezza informatica e resteranno in formazione con l’ITS Academy per ben due anni, alternando formazione in aula e formazione on the job nelle aziende più avanzate in questi settori, per andare poi a ricoprire quelle figure professionali tanto richieste quanto introvabili”.

“Accanto ai temi della meccatronica, che vedono ormai consolidata da circa un decennio l’offerta di tecnici specializzati da parte dell’Its Academy di Lanciano con indici di occupazione superiori al 90%, abbracciamo una nuova sfida tutta giocata nell’ambito dell’iperconnessione e della piena transizione digitale che ha investito tutto il mondo delle imprese e non solo. Da qui nasce la partnership strategica con Adecco e Leonardo, da una parte e con Confindustria Servizi Innovativi, dall’altra – ha affermato Antonio Maffei Coordinatore della Fondazione ItsAcademy – un impegno che ha visto la progettazione congiunta di due ulteriori percorsi ad hoc finalizzati a formare, soprattutto grazie all’apporto di docenti professionisti, profili professionali con competenze in grado di renderlo operativo in diversi contesti, sia produttivi che di servizi, confermando la mission fondante dell’ITS Academy nell’intercettare e realizzare opportunità di carriera per giovani talenti in ambiti altamente innovativi.”

Leonardo, tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e partner industriale di riferimento per la sicurezza degli ecosistemi digitali e la resilienza degli asset strategici, metterà a disposizione la propria esperienza sul campo nell’ambito della sicurezza informatica. Gli studenti avranno infatti l’occasione di svolgere alcune lezioni nel centro di eccellenza aziendale per la cyber security a Chieti, dove gli esperti di Leonardo gestiscono ogni giorno circa 1.800 allarmi di sicurezza. L’iniziativa è coerente con la strategia di Leonardo che punta al rafforzamento delle collaborazioni con il sistema educativo, elemento fondamentale per lo sviluppo delle professionalità e il recruiting di talenti, oltre che per la creazione e il mantenimento di un ecosistema dell’innovazione sempre più aperto.

“Il nostro tessuto produttivo – ha dichiarato Paolo De Grandis Servizi Innovativi Confindustria Chieti-Pescara – ha un estremo bisogno di tecnici superiori specializzati e abbiamo trovato nell’Its il giusto know how per progettare un percorso formativo ed una figura professionale con quelle competenze e professionalità avanzate in grado di aiutare il nostro sistema industriale a fare quel salto in avanti nell'innovazione digitale ormai indispensabile per reggere la competizione.”

“In un momento in cui il tema della scarsità di competenze è così rilevante, per noi di Adecco la collaborazione con il mondo dell’Education rappresenta sempre più un asset imprescindibile. Siamo molto felici di dare l’avvio a questo nuovo percorso post Diploma con Leonardo e con l’Its di Lanciano: 25 allievi avranno la possibilità di acquisire nuove competenze distintive contando su un contratto di Apprendistato di Alta formazione. Ci auguriamo che questo modello, già sperimentato con l’ITS e con molte aziende lungimiranti qui in Abruzzo dal 2019, possa rafforzarsi ulteriormente e possa essere seguito da altre esperienze di successo”, ha sottolineato Maurizio Di Padova, Key Industry Advisor di Adecco Italia.