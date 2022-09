Nasce il magazine Abruzzo Wine Culture

Nasce il nuovo progetto editoriale del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, dal titolo Abruzzo Wine Culture.

Si tratta di una rivista semestrale - si legge sul sito del Consorzio - in cui verranno raccontate tutte le novità dell’enologia regionale: dalla vigna alla cantina fino ai mercati e alle attività di promozione e valorizzazione in cui il Consorzio è impegnato a livello internazionale. Un nuovo strumento di comunicazione, che si affianca a quelli già esistenti come il sito web, la newsletter e i social network, dedicato al settore che sta facendo conoscere sempre più l’Abruzzo nel mondo come eccellenza del vino italiano.

Abruzzo Wine Culture