Acqua, programmate nuove interruzioni

Inizia una nuova settimana e ripartono i programmi di interruzione della normale fornitura idrica “al fine di evitare disservizio nella erogazione” come sottolinea in ogni bollettino settimanale la Sasi.

È stato reso noto il calendario delle chiusure programmate fino a lunedì prossimo, 26 settembre, ventuno i Comuni coinvolti in tutta la provincia di Chieti.

“A seguito di segnalazione di controlli interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica” nello stesso avviso la società che gestisce il servizio idrico in oltre 90 comuni della provincia di Chieti ha comunicato la necessità di un intervento di interruzione della fornitura non differibile” a Lanciano ed Archi. La necessità di riparazioni urgenti, sempre nella giornata di ieri, è stata la causa di altre sospensioni della normale fornitura idrica sempre a Lanciano e a Casoli.

Questo il crono programma completo delle interruzioni fino al 26 settembre