'Una domenica fuori porta': alla scoperta di delizie e panorami inaspettati

A dieci anni dalla prima gita in pullman sulle strade d'Abruzzo che di fatto anticipava quel turismo esperienziale oramai diffusissimo, torna "Una domenica fuori porta", la rassegna itinerante enogastronomica che conduce alla scoperta di piccole aziende vinicole della regione.

Un calendario di dieci appuntamenti, da settembre a maggio, con l'obiettivo di creare alternative golose e di qualità alla scoperta di delizie e panorami inaspettati.

Una domenica al mese, a bordo di un bus gran turismo. Ideata da Alessia Di Giovacchino, comunicatrice e sommelier, e Marco Signori, giornalista e direttore di Virtù Quotidiane, testata online di enogastronomia, "Una domenica fuori porta" riparte con l'organizzazione affidata a WelcomeAq, agenzia di viaggi, tour operator e ufficio informazione ed accoglienza turistica (Iat) dell'Aquila.

Il ricco calendario, presentato nel cortile di Palazzo Cipolloni Cannella, abbraccia le quattro province, dall'entroterra alle colline fino ai vigneti a picco sul mare.

Si esploreranno campagne, cantine e bottaie, per poi pranzare in ristoranti, agriturismi e osterie. Si parte domenica 18 settembre, quando si andrà a Vasto per conoscere l'azienda agricola biologica Fontefico dei fratelli Nicola ed Emanuele Altieri.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected], 0862-295927 o 345-5817185.

Fonte Ansa Abruzzo