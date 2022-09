'L’educazione degli adolescenti', giornata di incontro e di approfondimento

Carissimi fratelli e sorelle, lo scorso anno dalla sinergia di tre uffici della CEI (pastorale giovanile, della famiglia e della catechesi) è nato il sussidio “Seme DiVento”. Il sussidio è destinato agli educatori e ai catechisti degli adolescenti, la fascia d’età più colpita dagli effetti della pandemia. “Seme DiVento” non intende essere l’ennesimo sussidio preconfezionato, ma intende porre nuovamente l’attenzione sulle domande più profonde dei nostri giovanissimi, su quei dubbi che solo la luce del Vangelo di Gesù Cristo può rischiarare. Per favorire la conoscenza del sussidio e un nuovo rilancio della pastorale degli adolescenti, gli uffici diocesani di pastorale giovanile, famigliare e catechistica propongono una giornata di incontro e di approfondimento destinata a coloro che si occupano, o che vorrebbero occuparsi, dell’educazione degli adolescenti.

L’incontro previsto per sabato 17 settembre presso il Centro Pastorale di Fossacesia, prevede il seguente programma:

– ore 9.30 Arrivi e preghiera iniziale

– ore 10.00 In ascolto dell’esperienza: • Dott.ssa Filomena Piccirilli, Life Coach specializzata in Comunicazione; • Prof.ssa Giulia Pascucci, Docente presso il Liceo G.B. Vico di Chieti.

– ore 11.15 Pausa

– ore 11.30 Relazione di don Davide Abbasciá, referente regionale della PG della Puglia

– ore 12.30 Domande e dibattito – ore 13.15: Pranzo al sacco

– ore 14.30 Attività laboratoriali e confronto in assemblea

– ore 16.30 Preghiera conclusiva e partenza.

La giornata è particolarmente indicata per le realtà parrocchiali che vorrebbero iniziare un percorso post-cresima e pertanto formare gli educatori e gli accompagnatori del futuro gruppo.

Per motivi organizzativi raccomandiamo di segnalare la propria presenza entro il 14 settembre scrivendo una email a [email protected] indicando nome, cognome e parrocchia di appartenenza.

Il Signore doni alla nostra Chiesa passione e zelo apostolico per gli adolescenti, i giovani e le loro famiglie.

I responsabili dei tre uffici diocesani