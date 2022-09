Cento anni PNALM, Fina: “Esempio di eccellenza, continuare su questa strada con le opportunità della transizione ecologica”

"Nel giorno del centesimo anniversario della nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il mio messaggio di auguri è fondato sull'auspicio che questo importante ciclo di eventi di celebrazione, in corso da tempo e al culmine in questi giorni, realizzi l’ambizione di dare nuovi stimoli di sviluppo e prospettive”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e candidato al Senato.



Fina ricorda che parliamo del “primo e più avanzato esempio di conservazione della natura, luogo di sperimentazione e di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Ho avuto l’onore di far parte del consiglio direttivo circa 15 anni fa e di attraversarlo ed esplorarlo in lungo e largo. Siamo fieri di un'eccellenza della regione verde d'Europa, dove è stato concretamente dimostrato che le pratiche più avanzate di tutela possono non solo convivere con le esigenze, ma dare opportunità di crescita e ricchezza alla popolazione residente. La sfida è adesso continuare, nel solco dei progetti e delle risorse che derivano dagli obiettivi della transizione ecologica”.