'Progress': lavoro, sociale e formazione alla Fiera di Lanciano

Si terrà il 7 e l'8 ottobre prossimi “Progress, Fiera del lavoro, del sociale e della formazione”, su iniziativa dell'Ente Fiera di Lanciano.

A presentare l'appuntamento è stato il presidente Franco Ferrante che ha parlato di una manifestazione dal carattere non commerciale, ma dedicata principalmente ai servizi, realizzata con il contributo fondamentale del Centro per l'impiego di Lanciano.

“Tutti gli interessati, spero numerosi, avranno la possibilità di contatti e confronti diretti con imprese, agenzie del lavoro e cooperative - ha detto Ferrante -. Una particolare attenzione sarà riservata a chi vive una condizione di disagio e disabilità e quindi hanno maggiori difficoltà a trovare un'occupazione”.

Presente alla conferenza l'assessore regionale alle Attività produttive ed allo Sviluppo economico, Daniele D'Amario a giudizio del quale “Progress” deve diventare un “patto di lavoro per il territorio”.

Per il direttore dell'area Centro-Est di Bper Banca Giuseppe Marco Litta obiettivi ambiziosi ed incoraggianti sono alla base dell'appuntamento che punta a realizzare, attraverso incontri, momenti di approfondimento e selezioni opportunità importanti in particolare per i giovani e per chi si trova in una condizione di difficoltà.

Infine, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha parlato di un'essenziale opportunità di confronto dei giovani con le realtà produttive del territorio. Questo tipo di fiera può essere utile a trattenere i giovani, evitiamo che la nostra regione si spopoli, si può lavorare anche qui senza dover necessariamente emigrare in altri luoghi, ma bisogna essere preparati”.