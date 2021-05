Al via il progetto “Ri-Creiamoci” della Onlus Social Frentano Sangro

L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha avuto un forte impatto sul tessuto sociale, anche in Abruzzo. Durante il lockdown sono emerse nuove necessità e si sono aggravate situazioni, già difficili, di esclusione e di emarginazione. Inoltre sono emerse differenze di opportunità che hanno inasprito le condizioni delle classi più disagiate.

Nasce da questi presupposti il progetto “Ri-Creiamoci”, della Onlus Social Frentano Sangro di Lanciano, un piano di “ricostruzione sociale”, con interventi volti a bambini, adolescenti e genitori. “Le attività proposte, nel loro insieme, - spiega Luigi Lauria, coordinatore delle Attività di Social Frentano Sangro, che è presieduta da Lucia Cianci - vogliono contrastare le condizioni di fragilità e svantaggio, vogliono aumentare la conoscenza per allontanare la paura e il disorientamento e allo stesso tempo promuovere la socialità per riavvicinare i bambini ed i ragazzi ai loro coetanei facendoli diventare protagonisti di una rinnovata aggregazione. Il progetto, finanziato dalla Regione Abruzzo, è diviso in due momenti: uno ludico-ricreativo riservato ai più piccoli e l’altro di orientamento al lavoro. “Nel primo caso - sottolinea Chiara Lauria, referente del progetto - vogliamo favorire le relazioni di comunità con l’interscambio di emozioni ed esperienze, tramite attività di laboratorio ludico-ricreative, teatrali e manipolative. Laboratori completamente gratuiti, rivolti alla fascia di età compresa tra i 5 e i 14 anni e che si svolgeranno, a partire dalle prossime settimane, nella nostra sede, in piccoli gruppi, nel pieno rispetto delle norme anti coronavirus”.

I laboratori, che saranno tenuti dalla stessa Lauria, da Marika Tucci e Simona Rapino, sono: “Distanti ma con tatto”, sul teatro delle ombre, con un piccolo spettacolo teatrale conclusivo; “Argilla che passione“, incentrato sulla manipolazione dell’argilla, che è dimostrato, possiede valore terapeutico perché richiama “nei suoi movimenti il gioco, la concentrazione e l’esperienza tattile insita in ognuno di noi”. Ci sono poi “Gessetti, colori e profumi”, dalla polvere di gesso alla realizzazione di formine colorate; “Una piramide di salute, mangia responsabilmente!”, fondato sull’importanza della verdura e della frutta, per avvicinare di più i piccoli ai sapori e al consumo degli ortaggi; “Alla scoperta del Dna”, molecola fondamentale per la trasmissione dei caratteri ereditari: si impara a conoscerlo e ad estrarla dalla frutta; “Pestiamo insieme”, incentrato sulle piante aromatiche e sulla realizzazione del proprio “pestato” di erbe e spezie profumate e poi “Orto in cassetta: pianta la pianta!”, creazione di un piccolo orto da poter riportare a casa e di cui prendersi cura.

“I protagonisti – evidenzia Chiara Lauria – imparano così anche a conoscere e a rispettare la natura, a vivere in simbiosi con essa e, attraverso la scoperta, riescono a custodire gli insegnamenti per la vita, quando un giorno saranno adulti più rispettosi e più consapevoli”.