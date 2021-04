'Linea Verde Life', una bella 'cartolina' dall'Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nella puntata in onda sabato su Rai 1 della trasmissione "Linea Verde Life", condotta da Daniela Ferolla e Marcello Masi, una bella 'cartolina' dall'Abruzzo con fari puntati su mari e monti della regione, partendo da Pescara per arrivare alle vette del territorio montano.

Importante la sottolineatura di una delle poche regioni in Italia dove in mezza giornata puoi indossare gli sci e tuffarti in mare.

Sotto il link della puntata.

https://www.raiplay.it/video/2021/04/Linea-Verde-Life-Pescara-96766dbb-3685-4cb3-97bb-7a9d66915676.html