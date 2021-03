'La potatura della vite', approfondimento on line

In programma, giovedì 4 marzo , il webinar “La potatura della vite. Approfondiamo online” , organizzato da Cia Chieti-Pescara in collaborazione con l’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Chieti. Il corso, aperto a operatori del settore ma anche a semplici appassionati, è composto da una parte teorica che si svolgerà in online learning e una pratica con l’ausilio di video lezioni. Un nuovo format di approfondimento in modalità completamente online. Il docente Daniele Ferrante , dottore agronomo, insegnerà come eseguire una potatura corretta, nel rispetto della fisiologia della vite in funzione alla sua forma di allevamento. I diversi tipi di potatura della vite servono a dare alla pianta una forma che le permetta di supportare meglio il carico di produzione e di resistere alle intemperie, ma anche a garantire la qualità dei frutti, nelle dimensioni, nel colore e nella forma. Inoltre hanno l'obiettivo di bilanciare i deficit e gli eccessi vegetativi della pianta che può arrivare a produrre uno scarso oppure eccessivo numero di gemme da cui poi si formeranno i grappoli. Obiettivo del corso è quello di fornire le regole base per garantire un corretto equilibrio vegeto-produttivo dell’impianto ed evitare i possibili danni provocati da interventi non corretti.

L’evento, che si svolgerà alle ore 18:00 in diretta Facebook sulla pagina di Cia Chieti-Pescara e su Youtube , da diritto a crediti formativi per gli agronomi e forestali.