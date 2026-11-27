Grande partecipazione e bilancio positivo per lo stage nazionale di alta formazione dedicato alla spada, che si è svolto al Vecchio Mulino di Brecciarola, a Chieti.

L’iniziativa, organizzata dalla Delegazione regionale Federazione Italiana Scherma Abruzzo in collaborazione con l’Associazione Italiana Maestri di Scherma (AIMS) e il Circolo Teate Scherma, ha riunito venti partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Umbria, Marche, Molise, Sicilia, Lombardia, Liguria e Puglia.

Relatore delle due giornate è stato il maestro Flavio Puccini, che ha approfondito le problematiche legate al passaggio dal Gran Premio Giovanissimi alle categorie superiori, con particolare attenzione alla fascia juniores. L’analisi ha riguardato non soltanto gli aspetti tecnici e tattici, ma anche quelli psicologici, dalla gestione delle difficoltà in gara al confronto con avversari più esperti, fino al rischio di abbandono dell’attività agonistica. Lo stage rientra nel progetto Pink Mask, dedicato alla formazione e all’aggiornamento dei tecnici, con particolare attenzione alla valorizzazione della componente femminile nei ruoli magistrali. Un percorso che punta ad ampliare le opportunità di qualificazione professionale e a rafforzare la presenza delle donne nell’insegnamento della scherma.

A portare i saluti istituzionali sono stati il delegato regionale della Federazione Italiana Scherma, Vincenzo De Bartolomeo, l’assessore comunale allo Sport Rita Di Falco, il presidente della Commissione Sport del Comune di Chieti Massimiliano Milozzi e i consiglieri comunali Giampiero Riccardo ed Emanuele Di Meo.

Nel suo intervento, De Bartolomeo ha ringraziato il Teate Scherma per l’impegno organizzativo che ha reso possibile l’iniziativa, sottolineando l’importanza di ospitare in Abruzzo appuntamenti nazionali dedicati alla formazione. Il delegato regionale ha rivolto ai partecipanti un saluto di benvenuto e, al termine delle due giornate, un arrivederci alle prossime occasioni di confronto, nella convinzione che lo stage rappresenti soltanto l’inizio di un percorso destinato a proseguire con ulteriori iniziative.

“La scherma rappresenta un’eccellenza assoluta dello sport italiano e un patrimonio educativo e culturale che questa Amministrazione intende sostenere e valorizzare con determinazione – ha dichiarato l’assessore Rita Di Falco –. Un ringraziamento va ai maestri, ai dirigenti, agli atleti e alle famiglie che ogni giorno, con passione e competenza, mantengono viva questa grande tradizione sportiva. Questa amministrazione resterà al loro fianco per costruire insieme nuovi traguardi”.

A spiegare le ragioni della scelta del tema è stata la maestra di spada del Teate Scherma, Eloisa Capone, che ha evidenziato le difficoltà incontrate dagli atleti nel passaggio dalle categorie giovanili a quelle successive. “Abbiamo deciso di organizzare questo stage accendendo i riflettori sulla categoria juniores, proprio perché si tratta di una fascia d’età cruciale – ha spiegato Capone –. Il rischio più grande che vediamo è l’abbandono. Questo stage nasce dalla necessità di fare un passo oltre la lezione tecnica tradizionale”, approfondendo anche la gestione della gara e gli aspetti mentali della competizione.

Soddisfazione anche da parte di Danilo Falcone, maestro di spada del Teate Scherma e referente organizzativo dell’iniziativa, che ha rivolto un ringraziamento ai tecnici partecipanti, alla Federazione Italiana Scherma, all’AIMS, al delegato regionale Vincenzo De Bartolomeo e al maestro Puccini. “Portare uno stage nazionale qui, a Chieti, in Abruzzo, è per noi motivo di grande orgoglio – ha sottolineato Falcone –. La crescita della nostra disciplina passa proprio dalla capillarità e dal dare a tutte le sale la possibilità di partecipare attivamente alla vita federale”.

Il successo dell’iniziativa conferma l’interesse per l’aggiornamento magistrale e rappresenta un risultato significativo per la scherma abruzzese. L’obiettivo è dare continuità al percorso avviato, promuovendo nuove occasioni di formazione. A breve verranno rese noti i dettagli circa il corso di formazione per la sciabola che si terrà all’Aquila.