Non soltanto una competizione, ma una occasione di incontro, partecipazione e inclusione. Lanciano si prepara a diventare il cuore del nuoto paralimpico nazionale con i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre al Lanciano Sport Center, struttura che si è occupata anche dell’organizzazione.

I numeri raccontano già il successo di questa edizione: 219 atleti iscritti, in rappresentanza di 69 società sportive e 607 gare in programma. Un record di partecipazione per l manifestazione, capace di richiamare in Abruzzo atleti e delegazioni da tutta Italia.

La kermesse porta la firma della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP), con il contributo della Regione Abruzzo e del Comune di Lanciano.

Prestigioso il livello tecnico della competizione. A scendere in vasca saranno anche 18 atleti della Nazionale italiana reduci dai Campionati Europei di Kocaeli e pronti a tornare a confrontarsi sul palcoscenico tricolore.

Tra gli uomini figurano Alberto Amodeo (G.S. Fiamme Gialle/Polha Varese), Simone Barlaam (G.S. Fiamme Oro/Polha Varese), Federico Bicelli (G.S. Fiamme Azzurre/Polisportiva Bresciana No Frontiere), Luca Da Prato (ASD Gorizia Nuoto), Gabriele Lorenzo (Polha Varese), Riccardo Magrassi (Briantea 84 ASD), Riccardo Menciotti (G.S. Paralimpico Difesa/Circolo Canottieri Aniene), Tommaso Morandi (Polha Varese) e Tommaso Tretti Clementoni (Polisportiva Bresciana No Frontiere).

Al femminile saranno presenti Vittoria Bianco (G.S. Paralimpico Difesa/CUS Bari), Monica Boggioni (G.S. Fiamme Oro/Pavia Nuoto), Giulia Ghiretti (G.S. Fiamme Oro/Coopernuoto S.C.S.D.), Carlotta Gilli (G.S. Fiamme Oro/Rari Nantes Torino), Emma Lancini (Coopernuoto S.C.S.D.), Domiziana Mecenate (G.S. Fiamme Oro/SS Lazio Nuoto), Letizia Milesi (G.S. Fiamme Gialle/ASD PHB Bergamasca), Xenia Francesca Palazzo (G.S. Fiamme Azzurre) e Angela Procida (G.S. Paralimpico Difesa/Water Sports Napoli Lions).

La manifestazione sarà preceduta, venerdì 27 novembre alle ore 17, dal convegno “La misura del possibile. Oltre ogni limite”, ospitato sempre al Lanciano Sport Center. Un momento di confronto che metterà al centro il tema della disabilità, dei diritti, dell'inclusione e del valore dello sport come strumento di crescita individuale e collettiva.

Dopo i saluti istituzionali di Nicola Campitelli, consigliere regionale dell'Abruzzo; di Filippo Paolini, sindaco di Lanciano, e di Franco D'Intino, presidente del Lanciano Sport Center, sono previsti gli interventi di Francesco Vaia, Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità; Marco De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico; Franco Riccobello, presidente nazionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico; Riccardo Alessandrelli, dirigente medico e neuropsichiatra infantile della ASL 2 Abruzzo; Roberto Bonanni, commissario tecnico nazionale del nuoto paralimpico; Pierpaolo Addesi, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo paralimpico; Luca Da Prato, primatista mondiale e campione europeo di nuoto paralimpico; Nicoletta Verì, assessore regionale alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità; e Mario Quaglieri, assessore regionale allo Sport e Bilancio. A moderare l'incontro sarà la giornalista Mila Cantagallo.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Le competizioni si svolgeranno in vasca da 25 metri, con otto corsie, e saranno articolate in due sessioni.

Sabato 28 novembre – inizio gare ore 15:00

• 50 stile libero

• 50 farfalla

• Premiazioni

• 50 dorso

• 100 rana

• Premiazioni

Domenica 29 novembre – inizio gare ore 9:30

• 100 stile libero

• 50 rana

• 100 dorso

• Premiazioni

• 100 misti

• 100 farfalla

• Premiazioni



