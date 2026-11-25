La Wildlife School Lanciano si è ritagliata un ruolo da protagonista al cospetto delle compagini presenti al Roller Skating Festival Napoli, disputatosi nella città partenopea sul Lungomare Caracciolo alla presenza di circa cento pattinatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Cinque primi posti, due secondi posti e tre terzi posti sono il totale che la formazione abruzzese è riuscita, tra categorie giovanili e master, a cogliere nel segno.

A spingere in alto i colori della squadra ci hanno pensato in primis le vittorie di Alisia Di Iulio nelle esordienti femminili e di Achille Airaghi nei ragazzi maschili, gara quest’ultima interamente dominata dal sodalizio grazie anche al secondo posto di Elio Mattia e al terzo di Matteo Amoroso. Sul podio sono saliti inoltre Carola Turdò tra le Allieve e Manuel Del Bello tra gli Allievi, mentre hanno sfiorato la zona medaglie con un ottimo quarto posto Giustino Caldi nei Giovanissimi, Leandro Bellisario negli Esordienti, Filippo Bellisario negli Allievi e Bruno Di Castelnuovo negli Juniores. Non meno brillante il bilancio delle categorie Master, impreziosito dai successi di Giuseppe Torosantucci negli Over 30, di Marco Torriero negli Over 40 — davanti al compagno di squadra Errico Gaeta, ottimo secondo — e dello stesso Andrea Di Iulio negli Over 50.

Soddisfacenti oltre ogni misura i risultati conseguiti dalla Wild Life School, che si conferma protagonista su tutti i fronti a livello nazionale.

Oltre a scendere in pista collezionando il primo posto nella propria categoria, Andrea Di Iulio traccia così il bilancio della spedizione nel suo ruolo di presidente e guida tecnica della squadra lancianese: “I nostri ragazzi sono scesi in pista e hanno dato tutto, non solo gambe e tecnica, ma anche il cuore. Per molti di loro era il debutto nel mondo dell’agonismo, eppure sembravano già grandi, concentrati, coraggiosi e uniti tra cadute, sorrisi, abbracci e lacrime di gioia. Si è respirata quella sensazione bellissima di sentirsi squadra e di sentirsi famiglia: il pattinaggio per loro non è più soltanto uno sport, ma sta diventando il pane quotidiano. Un grazie di cuore va al nostro preparatore atletico Diego Guacci, che con passione, costanza e attenzione permette ai ragazzi di dare sempre il massimo, dentro e fuori dalla pista, e al Lanciano Sport Center, la struttura che ci ospita. Grazie infine ai nostri allenatori Cristina Corrado, Pietro Del Bello e Francesco De Rosa che ogni giorno, con pazienza e amore, li fanno crescere non solo come atleti, ma come persone: senza di loro, niente di tutto questo sarebbe possibile”.