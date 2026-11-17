Lâ€™impresa Ã¨ di quelle che restano: Alex Tucci ha firmato unâ€™autentica cavalcata solitaria in terra toscana, come dimostra il recente e splendido successo conseguito nellâ€™Ecomaratona del Chianti Classico.

Lâ€™atleta di Atessa, portacolori dellâ€™Asd I Lupi dâ€™Abruzzo, Ã¨ riuscito ad aggiudicarsi lâ€™alloro assoluto lungo la distanza regina di 42 chilometri (caratterizzata da 1180 metri di dislivello positivo), fermando il cronometro sul tempo di 3 ore, 3 minuti e 17 secondi.

Una prova di spiccata caratura agonistica, disputata su un tracciato mozzafiato ma fortemente impegnativo, con partenza e arrivo fissati a Castelnuovo Berardenga, nel cuore delle colline e delle vigne senesi, dove la tanta fatica richiesta ai corridori Ã¨ stata ampiamente ripagata dalla meraviglia dei luoghi.

Con un gap di 11 minuti, alle sue spalle si Ã¨ piazzato Claudio Chiarini, in forza alla plurititolata societÃ Bergamo Stars Atletica. La leadership dellâ€™atleta abruzzese non Ã¨ mai apparsa in discussione: giÃ al chilometro 29, in corrispondenza del punto intermedio posto a Monte Cucco, Tucci vantava un cospicuo e incolmabile margine di vantaggio sul diretto inseguitore.

Il curriculum dellâ€™atleta abruzzese annovera infatti prestigiosi piazzamenti tra maratone e ultramaratone: dal terzo posto ottenuto sulla distanza dei 50 chilometri alla Terre di Siena, al secondo gradino del podio conquistato alla Maratona Dâ€™Annunziana di Pescara.

Passando alla storia recente, va opportunamente ricordato come nel 2023 Tucci abbia vestito la maglia azzurra della Nazionale italiana in occasione dei Campionati Mondiali della 24 ore di corsa a Taipei, in Asia. Un bagaglio di esperienza e unâ€™affermazione, quella in terra toscana, che non possono che lusingare il movimento podistico abruzzese, la societÃ di appartenenza dellâ€™Asd I Lupi dâ€™Abruzzo e confermare il valore assoluto dellâ€™atleta di Atessa.



