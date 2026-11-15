Prima vittoria stagionale per la Tenaglia Altino Avastese Volley

La Tenaglia Altino Avastese Volley rompe il digiuno e conquista la prima vittoria stagionale! Davanti al proprio pubblico, al PalaBCC di Vasto, nella partita valida per l'8^ giornata di A2 femminile Fineco, le frentane superano con un netto 3-0 la PanbiscÃ² Leonessa Altamura (25-22, 27-25, 25-20), portando a casa tre punti importanti e una bella iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.

La partita si apre con un primo set combattuto, nel quale Altino riesce a mantenere il controllo nei momenti decisivi e a chiudere sul 25-22.

Ancora piÃ¹ intenso il secondo parziale: le due formazioni si affrontano punto a punto, senza concedersi margine. Si va ai vantaggi, dove la Tenaglia dimostra carattere e luciditÃ , riuscendo a spuntarla sul 27-25 e portandosi a un solo set dalla vittoria.

Nel terzo parziale le frentane continuano a spingere, determinate a non lasciare spazio alla rimonta delle pugliesi. Altamura prova a restare in partita, ma Altino gestisce il vantaggio e trova il definitivo 25-20. A mettere la parola fine allâ€™incontro Ã¨ Claudia Provaroni, che chiude con un attacco vincente e dÃ il via alla festa biancorossa.

A rendere ancora piÃ¹ speciale il successo Ã¨ il riconoscimento di MVP assegnato a Gaia Riva, banda della Tenaglia, che racconta tutta la soddisfazione del gruppo: Â«Ãˆ stata una bella partita, aspettavamo da tanto questi tre punti. Câ€™Ã¨ stata una crescita rispetto alle partite precedenti, quindi siamo molto soddisfatte. Ãˆ un motivo in piÃ¹ per continuare a crescere e fare meglio, sempre con piÃ¹ grintaÂ».

La schiacciatrice sottolinea anche lâ€™importanza del lavoro svolto durante la settimana: Â«Ci siamo allenate meglio rispetto alle altre settimane, avevamo voglia di riscatto e questo sabato abbiamo messo in pratica tutto ciÃ² che abbiamo provato in allenamentoÂ».

Una vittoria che vale molto piÃ¹ dei tre punti: dopo le difficoltÃ delle prime giornate, la Tenaglia ritrova il sorriso e raccoglie il primo risultato pieno della stagione. Un successo da cui ripartire, con fiducia ed entusiasmo, per affrontare i prossimi impegni.

Tenaglia Altino Avastese Volley â€“ PanbiscÃ² Leonessa Altamura 3-0 (25-22, 27-25, 25-20)