Tenaglia Altino Avastese Volley a mani vuote contro la capolista

La capolista passa al PalaBCC di Vasto, ma per un momento la Tenaglia Altino Avastese Volley ha accarezzato la possibilitÃ di strappare almeno un punto. La C.B.L. Costa Volpino si impone per 0-3 (17-25, 26-28, 14-25), lasciando alle frentane il rammarico soprattutto per un secondo set combattuto fino allâ€™ultimo pallone.

Il primo parziale vede le ospiti prendere il controllo del gioco, imponendo il proprio ritmo e chiudendo sul 17-25. Nel secondo arriva la reazione di Altino: le ragazze della Tenaglia rispondono colpo su colpo, restano agganciate alle avversarie e trascinano il set ai vantaggi. Sul 26-28, perÃ², Ã¨ Costa Volpino a trovare lo spunto decisivo, spegnendo le speranze di riaprire la gara. Nel terzo parziale le lombarde riprendono il controllo e chiudono sul 14-25.

Al termine dellâ€™incontro, coach Gabriele Tortorici analizza il percorso della squadra e guarda alle prossime sfide: Â«Nelle prime sei partite abbiamo affrontato tutte squadre che lotteranno per i playoff e per la promozione, formazioni che non ti concedono il minimo errore. Ci sono stati comunque momenti in cui abbiamo giocato alla pari anche con Costa Volpino, prima in classifica. Dalla pool promozione dovremo portarci dietro tutto quello che abbiamo imparato: nella pool salvezza sarÃ importante mettere a frutto questa esperienzaÂ».

Il tecnico individua anche la strada per invertire la rotta: Â«Dobbiamo continuare a lavorare tanto, concentrandoci su quello che câ€™Ã¨ da fare senza farci prendere dallâ€™ansia della classifica e delle sconfitte. Ãˆ chiaro, perÃ², che dobbiamo essere bravi ad attaccare anche quando non siamo nelle migliori condizioni. Siamo una squadra molto brava in difesa, ma dobbiamo esserlo anche in attaccoÂ».

Per la Tenaglia resta il rammarico per il secondo set, ma anche la necessitÃ di trasformare le difficoltÃ incontrate in occasioni di crescita. Il lavoro in palestra sarÃ fondamentale per ritrovare fiducia e arrivare preparate ai prossimi appuntamenti.

Tenaglia Altino Avastese Volley â€“ C.B.L. Costa Volpino 0-3 (17-25, 26-28, 14-25)