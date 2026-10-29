Il B-Cross approda a Cerratina di Pianella con l’Adriatico Cross Tour

Il sodalizio Cycling Bro allestisce per la prima volta a Cerratina di Pianella l’evento B-Cross, in programma domenica 1 novembre: un appuntamento importante che entra a far parte del circuito agonistico dell’Adriatico Cross Tour, punto di riferimento per la disciplina autunnale-invernale nell’Italia Centrale.

La manifestazione, sotto l’egida del comitato regionale FCI Abruzzo con annessa assegnazione dei titoli di campione regionale, si svolgerà nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 13:30, con tre batterie di partenza scaglionate per agonisti e amatori. La presenza di atleti provenienti da tutto l’Abruzzo e dalle altre regioni del Centro Italia costituirà uno dei maggiori motivi di interesse.

Il tracciato di gara, realizzato nel cuore di Cerratina e appena fuori dal centro abitato, vedrà partenza e arrivo situati su strada asfaltata nei pressi del parco del paese. Il percorso alterna tratti pianeggianti a sezioni in leggera salita, arricchite dai tradizionali ostacoli in legno (le palanche). Il parco cittadino farà da punto nevralgico dell’evento, ospitando il ritrovo (alle 8:00) e la verifica iscrizioni, con ampie aree parcheggio comodamente vicine alla zona di partenza.

In parallelo alla gara dei grandi, ci sarà una manifestazione promozionale di baby cross: “Metti in moto la passione!” è lo slogan appositamente scelto dagli organizzatori per invitare tutti i bambini tesserati e non a pedalare su un mini-percorso appositamente attrezzato (a partire dalle 11:00) presso il parco di Cerratina di Pianella. Un’iniziativa che allarga la festa alle famiglie e avvicina i più piccoli al mondo delle due ruote.

Lo svolgimento del B-Cross sarà anche un momento di visibilità per tutta la comunità di Cerratina di Pianella, che potrà vivere da vicino una giornata di sport e partecipazione con lo spettacolo del ciclocross.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Per gli atleti tesserati FCI, sia agonisti che amatori, iscrizione tramite Fattore K della Federazione Ciclistica Italiana fino alle 24:00 di venerdì 30 ottobre (ID Gara 183005). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite il link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehmIvZCY3NFHAdOUfu1beCAJsWyePUGBhQp7bplxjCQtJdAw/viewform . La quota di iscrizione è di 17 euro per gli amatori e di 3 euro per gli agonisti.

