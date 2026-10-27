Ivan Guarnieri conferma il titolo dei Pesi Welter, il plauso del CONI Abruzzo

Il CONI Abruzzo esprime le proprie felicitazioni a Ivan Guarnieri, che sabato sera, al PalaPiomba di Silvi Marina, ha confermato il titolo italiano professionisti dei Pesi Welter, superando Mirko Marchetti per abbandono al termine della sesta ripresa.

Un risultato che premia il talento, la preparazione e la determinazione del pugile, insieme al lavoro del suo allenatore Lorenzo Di Giacomo e della Pugilistica Di Giacomo, realtÃ che contribuisce alla crescita e alla diffusione della boxe sul territorio.

Un plauso va agli organizzatori, per aver portato in Abruzzo un appuntamento di rilievo del pugilato professionistico, e al presidente regionale della Federazione Pugilistica Italiana, per lâ€™impegno nella promozione della disciplina e dei suoi valori.

Il CONI Abruzzo rivolge inoltre un sincero apprezzamento a Mirko Marchetti, che ha affrontato la sfida con coraggio e spirito agonistico. Nella boxe, il rispetto dellâ€™avversario Ã¨ parte integrante della vittoria: salire sul ring significa mettersi alla prova, accettare il confronto e onorare lo sport, indipendentemente dal verdetto.

Complimenti a Ivan Guarnieri e a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata di sport, passione e valori autentici.

Lâ€™Abruzzo che vince Ã¨ anche quello che sa riconoscere il valore di chi combatte, di chi organizza e di chi fa crescere lo sport.