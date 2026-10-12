La Tenaglia Altino Avastese Volley cade a Cremona

Trasferta amara per la Tenaglia Altino Avastese Volley, che nella seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile si arrende alla Caldaie Melgari VBC Cremonese con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-21, 25-23).

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Wash4Green Monviso Volley, le frentane erano chiamate a una prova di carattere per cercare il riscatto e conquistare i primi punti stagionali. Al PalaRadi, però, le padrone di casa sono riuscite a gestire meglio i momenti decisivi dell’incontro, conquistando l’intera posta in palio.

Nel primo set, Cremona ha preso il controllo del parziale, chiudendo sul 25-20. Altino ha provato a restare in partita, ma non è riuscita a trovare la continuità necessaria per contrastare le avversarie e riaprire la frazione.

Il secondo set si è sviluppato su un punteggio più equilibrato, ma il risultato non è cambiato. La VBC ha mantenuto il vantaggio fino al 25-21, portandosi sul 2-0 e costringendo la Tenaglia a cercare una reazione nella terza frazione per prolungare la gara.

È stato proprio il terzo set il più combattuto della serata. Altino ha provato a rimanere agganciata alle padrone di casa fino alle battute conclusive, ma Cremona è riuscita a trovare i punti decisivi, imponendosi 25-23 e chiudendo l’incontro in tre parziali.

Il risultato lascia rammarico in casa rossoblù, soprattutto per non essere riusciti a sfruttare l’equilibrio dell’ultima frazione per riaprire la partita. I parziali, tuttavia, evidenziano un margine progressivamente ridotto, con la Tenaglia rimasta in corsa fino alla fase conclusiva del terzo set.

Il commento di Camilla Lupoli, palleggiatrice della Tenaglia Altino Avastese Volley “Sicuramente non è quello che ci aspettavamo, potevamo fare molto di più. Ma nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato questa settimana siamo state brave a rimanere attaccate alla partita. Potevamo evitare qualche errore in più però sono contenta dell’atteggiamento che abbiamo avuto durante il match. Sono alla mia prima esperienza in questa categoria e sono molto curiosa. Siamo davvero un bel gruppo, è raro trovarne uno così. Abbiamo fatto un’ottima preparazione, siamo seguite da un ottimo staff, quindi possiamo solo far meglio.”

Per la formazione frentana sarà ora fondamentale ripartire dal lavoro in palestra, concentrandosi sulla continuità di gioco, sulla riduzione degli errori e sulla capacità di concretizzare le occasioni nei momenti più delicati. In una categoria competitiva come la Serie A2, sono spesso i dettagli a fare la differenza, soprattutto quando il punteggio rimane in bilico.

La stagione è ancora lunga e le prime giornate rappresentano un’importante occasione per consolidare gli equilibri della squadra e migliorare l’intesa tra le giocatrici. La Tenaglia Altino Avastese Volley è chiamata a trasformare la delusione per la trasferta lombarda in uno stimolo per crescere e affrontare con determinazione il prossimo impegno di campionato.