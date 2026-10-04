Successi e conferme per i portacolori del Team Go Fast

Lâ€™attivitÃ agonistica del Team Go Fast si sviluppa ormai, senza soluzione di continuitÃ , durante tutto lâ€™arco dellâ€™anno, ivi comprese le gare su strada, paraciclismo e ciclocross.

Il sodalizio di Roseto degli Abruzzi Ã¨ stato validamente rappresentato alla Granfondo La Medievale, disputatasi nel Lazio tra Tivoli e San Polo dei Cavalieri. Ottimo comportamento di tutto il collettivo a cominciare da Danilo Celano che ha conquistato la vittoria assoluta in una prova caratterizzata da un finale in salita verso il traguardo. Obiettivo traguardo raggiunto anche per Ettore Carlini, Ivan Martinelli, Paolo TotÃ² e Tito Castelli, protagonisti di una bella prova e sempre in prima linea a onorare i colori sociali.

I risultati ottenuti in Umbria, al Memorial Gino Fragola e Pierino Partenza a Santa Maria degli Angeli, hanno confermato il Team Go Fast come una delle squadre piÃ¹ forti e competitive nel paraciclismo.

La manifestazione, valida come tappa della Coppa Italia di societÃ , ha visto Fabio Serraiocco e Cristian Miloni conquistare il primo posto rispettivamente tra gli MC3 e gli MC5, mentre Marco Cottarelli ha raggiunto il terzo gradino del podio tra gli MC4.

Lâ€™attivitÃ agonistica del Team Go Fast si sviluppa ormai, senza soluzione di continuitÃ , durante tutto lâ€™arco dellâ€™anno, ivi comprese le gare su strada, paraciclismo e ciclocross. Il sodalizio di Roseto degli Abruzzi Ã¨ stato validamente rappresentato alla Granfondo La Medievale, disputatasi nel Lazio tra Tivoli e San Polo dei Cavalieri. Ottimo comportamento di tutto il collettivo a cominciare da Danilo Celano che ha conquistato la vittoria assoluta in una prova caratterizzata da un finale in salita verso il traguardo. Obiettivo traguardo raggiunto anche per Ettore Carlini, Ivan Martinelli, Paolo TotÃ² e Tito Castelli, protagonisti di una bella prova e sempre in prima linea a onorare i colori sociali. I risultati ottenuti in Umbria, al Memorial Gino Fragola e Pierino Partenza a Santa Maria degli Angeli, hanno confermato il Team Go Fast come una delle squadre piÃ¹ forti e competitive nel paraciclismo. La manifestazione, valida come tappa della Coppa Italia di societÃ , ha visto Fabio Serraiocco e Cristian Miloni conquistare il primo posto rispettivamente tra gli MC3 e gli MC5, mentre Marco Cottarelli ha raggiunto il terzo gradino del podio tra gli MC4.