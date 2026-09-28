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â€˜Roller Day 2026â€™: la gioia di pattinare conquista Lanciano

Una giornata allâ€™insegna dello sport, dellâ€™amicizia e della passione al Parco Villa delle Rose

redazione
Sport
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Una giornata straordinaria allâ€™insegna dello sport, dellâ€™amicizia e della passione ha avuto come protagonista il Parco Villa delle Rose a Lanciano, in occasione del Roller Day, la festa annuale promossa dalla Federazione Skate Italia per celebrare il mondo del pattinaggio a rotelle.

Lâ€™evento, organizzato dallâ€™Asd Wildlife School Lanciano, si Ã¨ rivelato unâ€™occasione preziosa per avvicinare tanti ragazzi a questa disciplina e trasmettere i valori piÃ¹ autentici.

Lâ€™appuntamento ha fatto emergere tutta lâ€™energia di un movimento in costante crescita, che coinvolge appassionati di tutte le etÃ . Sotto la guida degli istruttori coordinati dal deus ex machina e presidente Andrea Di Iulio, accanto alle esibizioni dei piccoli pattinatori, la manifestazione ha riservato una prova gratuita dei pattini e alcune dimostrazioni di diverse specialitÃ  per i pattinatori piÃ¹ esperti.

Lâ€™iniziativa ha riscosso partecipazione ed entusiasmo da parte di famiglie, ragazzi e bambini, segnando una tappa significativa per la comunitÃ  locale e sancendo il felice ritorno del pattinaggio a rotelle a Lanciano dopo oltre 45 anni di assenza.

Un merito condiviso con lâ€™Amministrazione Comunale di Lanciano e la Federazione Skate Italia, ai quali lâ€™Asd Wildlife School porge un sentito ringraziamento per il sostegno, la disponibilitÃ  e lâ€™accoglienza dimostrati nei confronti dello sport e di queste preziose attivitÃ  inclusive e sociali.

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