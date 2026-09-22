Trabocchi Trail Adventure in archivio in grande stile

Archiviata in grande stile il 12 settembre scorso la Trabocchi Trail Adventure, curata con maestria per la seconda volta di fila dal Gruppo Trail Abruzzo e sotto il patrocinio dei Comuni di Casalbordino, Pollutri e Vasto, gara facente parte del circuito Corrilabruzzo UISP.

Le riserve naturali regionali del Bosco di Don Venanzio e di Punta Aderci hanno di nuovo accolto la manifestazione sulla scena agonistica dopo il rinvio forzato del mese di aprile dovuto al maltempo che aveva compromesso alcuni tratti del percorso.

Alla partenza, suddivisi in due opzioni di tracciato, si sono schierati 220 concorrenti impegnati tra la distanza corta di 12 chilometri e sul percorso lungo di 32 chilometri. Ad aggiudicarsi la gara dei 12 chilometri in ambito maschile Gabriele Colantonio della Podistica Vasto, mentre tra le donne ha colto il primo posto Paola Di Tillo del GS Virtus Campobasso. Per quanto riguarda il tracciato lungo dei 32 chilometri, lâ€™alloro per il successo assoluto Ã¨ andato a Francesco Dâ€™Agostino del GP Parco Alpi Apuane nel settore maschile e a Daniela Romilio dellâ€™Asd Vini Fantini in quello femminile.

La manifestazione ha confermato di essersi ritagliata un posto dâ€™onore nel cuore degli appassionati e degli specialisti del trail, al culmine di unâ€™altra indimenticabile giornata dove sport e natura si sono uniti in perfetta simbiosi.