Pronta al decollo l'edizione numero 14 del Trofeo Città di Canosa Sannita

Grossa attesa per il 14° Trofeo Città di Canosa Sannita, in programma sabato 19 settembre.

La sapiente e collaudata regia organizzativa della Progetto Running del presidente Franco Giurastante, affiancata dal patrocinio del Comune di Canosa Sannita e accompagnata dal coinvolgimento dell’intera cittadinanza, non mancherà di richiamare, anche quest’anno, un gran numero di atleti, ed accompagnatori da ogni parte della regione e non solo.

L’attesissima manifestazione podistica, aperta a corridori e appassionati di ogni età, valevole anche per i circuiti Corrilabruzzo UISP e Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi) inizierà con il ritrovo dei partecipanti fissato alle ore 16:30 in via Garibaldi. A seguire, alle 17:00, spazio all’entusiasmo delle gare giovanili sotto i 16 anni, per poi lasciare la scena alle 18:30 sia alla prova competitiva sulla distanza di 9,7 chilometri (omologata UISP) sia alla passeggiata di 3,2 chilometri. Per tutti gli atleti interessati, le iscrizioni restano aperte online sul portale Timingrun fino alle 12:00 di venerdì 18 settembre.

In occasione di questa 14^ edizione nasce un riconoscimento dal profondo valore simbolico: il 1° Trofeo “Forza e Tenacia”, dedicato alla memoria di Nicola Di Ubaldo, indimenticato cofondatore della Progetto Running. Questo speciale premio sarà assegnato all’atleta che, lungo l’intero percorso, saprà distinguersi maggiormente per grinta, determinazione e spirito di sacrificio, incarnando l’essenza più autentica di questo sport.

Verranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi cinque classificati di tutte le categorie individuali e le prime cinque società con il maggior numero di partecipanti complessivi tra adulti e ragazzi, oltre ai primi tre classificati di ciascuna categoria giovanile.

Si tratta di un premio che intende andare ben oltre il mero dato cronometrico o il piazzamento sul podio, con l’obiettivo di celebrare quei sani valori morali che rendono davvero grande il nostro sport.

