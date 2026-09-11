Ultra Trail della Maiella, ecco i risultati

Organizzata e curata nei minimi dettagli dal sodalizio Marathon Club Manoppello Sogeda, a Manoppello Ã¨ passata in archivio lâ€™Ultra Trail della Maiella, nello scenario spettacolare del Parco Nazionale della Maiella.

Come nelle precedenti edizioni, la corsa ha proposto due suggestivi percorsi tra boschi secolari, sentieri e storici eremi incastonati nella roccia, attraversando i territori di Manoppello, Roccamorice, Serramonacesca, Lettomanoppello e Abbateggio.

La prova regina, lâ€™Ultra Trail di 48,7 chilometri con 2.308 metri di dislivello positivo, ha visto gli atleti misurarsi su un tracciato impegnativo, con la netta affermazione di Francesco Vitali (Bike Team Monti Azzurri), davanti a Mario Denterino (Il Crampo Gruppo Podistico) e Damiano Giulietti (Fisky). Al femminile, vittoria di Luisella Masciangelo (Letâ€™s Run for Solidarity), seguita da Lorena Forconi (Space Running) e Annalisa Fitti (Tocco Runner).

Per chi ha preferito una distanza piÃ¹ breve, Ã¨ stato possibile cimentarsi sul Trail della Maiella di circa 15 chilometri con 800 metri di dislivello positivo. Su questa distanza, obiettivo podio raggiunto per Nicola Armanetti (GS Virtus Campobasso), Silvio Di Crescenzo (Mistercamp Castelfrentano) e Ivan Capone (Polisportiva Tethys Chieti) al maschile, mentre al femminile si sono distinte Melissa Palanza (Letâ€™s Run for Solidarity), Stefania Cavicchia (Asd Bersaglieri di Corsa) e Pamela Bonvecchi (Atletica Civitanova).

Entrambe le gare, con omologazione UISP, hanno avuto come suggestiva location di partenza e arrivo il piazzale della celebre Basilica del Volto Santo.



