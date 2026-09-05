'Trenino' di gare UISP, tutti gli appuntamenti

Archiviate a fine agosto il Tartufo Trail e la 6-8 Ore delle Torri, si susseguono in rapida successione gli appuntamenti podistici che renderanno denso il calendario UISP in questo avvio di settembre.

Grande battaglia tra i podisti al via della prima edizione del Tartufo Trail a Torrebruna, organizzato dal sodalizio Gruppo Trail Abruzzo e valido come prova del circuito Corrilabruzzo UISP. Un impegno organizzativo importante, ampiamente ripagato dalla buona partecipazione: più di novanta concorrenti si sono dati battaglia lungo i 12 chilometri del percorso, caratterizzato da un dislivello di 585 metri tra i boschi dell’alto vastese. A rendere ancora più ardua la competizione è stato il caldo, che ha messo a dura prova tutti i partecipanti. Una competizione tirata e appassionante che ha visto trionfare Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà con il tempo di 59’13”, seguito da Gabriele Colantonio della Podistica Vasto e da Umberto D’Agostino dei Podisti Frentani, saliti rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio maschile.

Al femminile, invece, la vittoria è andata a Mariana Mitrofanschi dell’Atletica Val Tavo, che ha fermato il cronometro a 1.17’02”, precedendo Antonia Falasca dell’Asd Vini Fantini e Monika Manuela Mancini, anch’essa dell’Atletica Val Tavo. Accanto alla gara competitiva, è stato allestito anche un percorso non competitivo di 5 chilometri, pensato per chi ha voluto vivere l’esperienza del trail senza l’assillo del cronometro, immergendosi nella natura in tutta tranquillità. Un esordio riuscito per il Tartufo Trail, che ha saputo unire sport, natura e spirito di comunità in una cornice suggestiva come quella dei boschi vastesi.

Ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione a Ripa Teatina la 6/8 Ore delle Torri, manifestazione organizzata dal Marathon Club Manoppello Sogeda con la collaborazione dell’amministrazione comunale locale. Una settantina di specialisti dell’ultramaratona si sono sfidati con tenacia su un anello cittadino di 1.060 metri, offrendo uno spettacolo avvincente. Nella 6 ore maschile ha trionfato Antonello Pattara (Manoppello Sogeda) con 56 giri, seguito da Andrea D’Agostino (Atletica Val Tavo, 55 giri), Vittoriano Gelsumino (53 giri), Maurizio Di Paolo (52 giri) e Piero Cossalter (52 giri), tutti del Marathon Club Manoppello Sogeda. Tra le donne si è imposta Chiara Zurli (Manoppello Sogeda) con 49 giri, davanti a Lucia Amoroso (Il Crampo GP, 46 giri), Barbara Cilli (Podistica San Salvo, 46 giri), Venere Sarra (Run4Fun, 41 giri) e Cristina Fenizia (Amatori Vesuvio, 41 giri).

Particolarmente combattuta la 8 ore: in campo maschile l’affermazione è andata ad Alessandro Tacchi (Asd San Severino Marche) con 78 giri, precedendo Lorenzo Bulgarelli (Impossible226 Triathlon Forlì, 76 giri), Carlo Zupa (Fidal Runcard, 72 giri), Marco Zulli (Atletica Runtime, 68 giri) e Giuseppe Matteucci (Foggia Running, 67 giri). Nella gara femminile vittoria per Elisa Cesetti (Porto San Giorgio Runners) con 67 giri, staccando Monica Anna Sara Bosica (Podistica dell’Adriatico, 61 giri), Giulia Tossici (Porto San Giorgio Runners, 61 giri), Natalia Gembicka (Fidal Runcard, 58 giri) e Pamela Di Gregorio (Manoppello Sogeda, 55 giri). In parallelo si è disputata anche una 10 chilometri cronometrata, che ha visto il successo di Gianpiero Di Rito (Team Idrotec CFT) tra gli uomini e di Maria Rosaria Speranza (Manoppello Sogeda) tra le donne.

Con la consueta puntualità di settembre torna sabato 5 la “Corri Barrea“, pronta a far vivere una meravigliosa giornata di sport grazie all’esperienza dell’A.S.D. Sport Experiences. Il percorso si snoda su 12 km con 460 metri di dislivello nel cuore del territorio di Barrea, tra strade sterrate, sentieri nel bosco, tratti tecnici e scorci spettacolari sul lago, fino al rientro nel borgo. Il ritrovo è fissato per le ore 14:00 in Piazza Mammarino, con partenza alle ore 16:30. Ai primi 130 iscritti andrà un ricco pacco gara contenente la maglia tecnica ufficiale; saranno inoltre premiati i primi tre assoluti, i primi tre di ogni categoria e le prime tre società per numero di partecipanti. Al termine della fatica, ad attendere i podisti ci sarà un ricco buffet finale, seguito dalla serata gastronomica e dal concerto dei “Tra Palco e Realtà”, cover band di Ligabue, per festeggiare insieme fino a sera.

Villamagna rinnova domenica 6 settembre uno degli appuntamenti podistici più sentiti della comunità locale: il Trofeo dei Vigneti, organizzato da US Acli Marathon Chieti e sostenuta dall’amministrazione comunale. Il programma prevede il ritrovo alle ore 8:00 in piazza IV Novembre, l’apertura con le gare giovanili alle ore 9:00 e la partenza della gara competitiva (11 km) insieme alla passeggiata non competitiva (6 km) alle ore 10:00. Il Trofeo dei Vigneti gode di grande reputazione ma è un rinomato borgo vitivinicolo noto soprattutto per la ristretta e pregiata zona di produzione della Villamagna DOC. Il tutto si svolge in un consueto clima di festa e partecipazione sentita ma con grande attenzione ai dettagli senza lasciare nulla al caso. Le premiazioni prevedono il riconoscimento per i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi tre di ciascuna categoria M/F e i gruppi più numerosi. Per le categorie adulti i premi saranno a base di pregiato vino locale, mentre per le gare giovanili verranno consegnate coppe e premi vari. Inoltre, è prevista una confezione con bottiglia di vino per tutti i partecipanti alla gara competitiva e alla passeggiata.

A Manoppello prende corpo l’organizzazione dell’Ultra Trail della Maiella, che si disputerà domenica 6 settembre nello scenario spettacolare del Parco Nazionale della Maiella. Curata dal Marathon Club-Manoppello Sogeda, la manifestazione propone due percorsi tra boschi secolari, sentieri e storici eremi incastonati nella roccia, attraversando i territori di Manoppello, Roccamorice, Serramonacesca, Lettomanoppello e Abbateggio. La prova regina, l’Ultratrail di 48,7 km con 2.308 metri di dislivello positivo, prenderà il via alle ore 6:30 (ritrovo alle 5:00 e punzonatura entro le 6:25) dal piazzale della Basilica del Volto Santo, con tempo massimo di 10 ore e barriera oraria al km 16,3 a Fonte Tettone dopo circa 4 ore. Per chi preferisce una distanza più breve c’è il Trail della Maiella di circa 15 chilometri (800 metri di dislivello positivo), con ritrovo alle 7:00 e partenza alle 8:30. Entrambe le gare avranno come suggestive quinte di partenza e arrivo il piazzale della celebre Basilica del Volto Santo.