Polisportiva Frentania al debutto a Lanciano

Un messaggio dalla Nazionale Italiana per salutare una realtÃ sportiva nata da appena dieci giorni. Ãˆ quello che Marco Riccioni, pilone della Nazionale di Rugby, ha voluto dedicare alla Asd Polisportiva Frentania, nuova societÃ nata a Lanciano con un progetto ambizioso: creare una vera e propria casa dello sport per bambini e famiglie, aperta a diverse discipline e costruita attorno ai valori dello sport, dellâ€™inclusione e della condivisione.

L'appuntamento sarÃ venerdÃ¬ 4 settembre, dalle 17 alle 20, al Parco Villa delle Rose, con il primo Open Day della Polisportiva Frentania.

Un pomeriggio gratuito e aperto a tutti, durante il quale bambini e famiglie potranno conoscere la nuova realtÃ e provare diverse discipline sportive: Rugby Tag, Tiro con lâ€™arco, Scherma e Tennis da tavolo.

Lâ€™obiettivo Ã¨ semplice ma ambizioso: avvicinare i piÃ¹ piccoli allo sport, permettere loro di sperimentare discipline differenti e creare, attraverso lâ€™attivitÃ sportiva, occasioni di incontro, amicizia e crescita.

A guidare la nuova Polisportiva Ã¨ il presidente Carlo Codagnone. Il settore Rugby Ã¨ affidato a Massimo Bomba, Responsabile Tecnico Rugby di lunga esperienza e tesserato FIR come arbitro, mentre tra le discipline di punta spicca il Tiro con lâ€™arco, guidato dagli istruttori federali FITarco Italo Bomba e Danilo Di Santo. Unâ€™attivitÃ profondamente inclusiva, che metterÃ una particolare attenzione al mondo paralimpico e allâ€™abbattimento di ogni barriera, perchÃ© nello sport non esistono limiti.

Â«Vogliamo costruire una realtÃ che metta al centro i bambini e le famiglie - spiega il presidente Carlo Codagnone.. Una casa dello sport nella quale ognuno possa trovare la propria disciplina, divertirsi e crescere. Siamo appena partiti, ma abbiamo tanta voglia di costruire qualcosa di importante per Lanciano e per tutto il territorioÂ».

Tra le discipline protagoniste dellâ€™Open Day ci sarÃ anche il Rugby, con attivitÃ di Tag Rugby a contatto zero, pensate per permettere ai bambini di avvicinarsi a questo sport in maniera semplice, sicura e soprattutto divertente.

Ed Ã¨ proprio dal mondo del Rugby che Ã¨ arrivato un segnale speciale alla vigilia dellâ€™appuntamento.

Marco Riccioni, pilone della Nazionale Italiana, ha voluto infatti inviare un video di saluto e di augurio alla Polisportiva Frentania e ai bambini che parteciperanno allâ€™Open Day.

Un gesto particolarmente significativo per una societÃ che muove proprio in questi giorni i suoi primi passi.

Â«Il Rugby Ã¨ una delle discipline sulle quali vogliamo investire molto, soprattutto per il suo straordinario valore educativo - spiega Massimo Bomba, Responsabile Tecnico Rugby della Polisportiva Frentania. Lâ€™esperienza maturata negli anni ed il mio percorso allâ€™interno della FIR, anche come arbitro, mi hanno insegnato quanto siano importanti il rispetto delle regole, dellâ€™avversario e dei compagni. Sono valori che vogliamo trasmettere ai bambini innanzitutto attraverso il divertimento e la voglia di stare insiemeÂ».

La Polisportiva Frentania nasce, infatti, con una filosofia precisa: lo sport come strumento di crescita e di aggregazione, senza barriere e senza la necessitÃ di avere giÃ esperienza.

Non Ã¨ necessario saper giocare a Rugby, tirare con lâ€™arco, conoscere la scherma o aver giÃ praticato tennis da tavolo.

Basta avere voglia di provare.

Lâ€™Open Day di venerdÃ¬ sarÃ quindi lâ€™occasione per scoprire una nuova realtÃ sportiva e, magari, per trovare lo sport da portare avanti nel proprio percorso di crescita.

Per la Polisportiva Frentania sarÃ il primo passo di un percorso appena iniziato.

Un percorso che parte dallo sport, ma guarda molto piÃ¹ lontano: alla crescita dei bambini, alla partecipazione delle famiglie e alla costruzione di una comunitÃ sportiva a Lanciano.

E venerdÃ¬, al Parco Villa delle Rose, questa nuova storia comincia.

ASD POLISPORTIVA FRENTANIA

Presidente: Carlo Codagnone

Responsabile Tecnico Rugby: Massimo Bomba

Istruttori Federali Fitarco: Italo Bomba e Danilo Di Santo