Grande novità per la pallacanestro giovanile: Hoops Minibasket si espande a San Vito accogliendo La Tribù

In vista di settembre e della prima, esaltante stagione della sua giovane storia, in casa Hoops Minibasket si continua a lavorare a gran ritmo. Dopo aver ottenuto la gestione esclusiva della palestra della Scuola media "G. Mazzini" di Lanciano, le prospettive della società arancioblù si allargano verso la costa frentana e il comune di San Vito Chietino.

La grande novità per la pallacanestro giovanile del territorio è l'integrazione de La Tribù guidata dall'istruttore Tito Maria Tosti, all'interno del progetto Hoops. Ampliando gli orizzonti della propria visione, la società guidata dal presidente Marco Lombardi e dal vicepresidente Pierpaolo Di Fonzo unisce così i territori di Lanciano e San Vito, alzando ulteriormente il livello della propria offerta formativa, sportiva e sociale. Una nuova e ambiziosa pagina tutta da scrivere, che vedrà Hoops Minibasket guidare con passione la crescita dei più piccoli anche in riva all'Adriatico.

Un altro stimolante capitolo si apre per Hoops: la società porterà anche a San Vito i propri valori e le proprie competenze, organizzando, nel centro minibasket, spazi per offrire ai bambini e alle loro famiglie un percorso sportivo ed educativo sempre più completo, divertente e di qualità.