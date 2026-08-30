Stagione calcistica al via, Memmo rimarca "responsabilità e sostenibilità economica"

Al via la stagione sportiva 2026/2027 della LND Abruzzo.

Al Centro espositivo “Foro Boario” della Camera di Commercio Chieti-Pescara sono stati presentati ufficialmente i calendari dei campionati regionali. Presidenti e dirigenti delle società abruzzesi si sono ritrovati a Chieti Scalo per conoscere il cammino che attende le squadre di Eccellenza maschile e femminile, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Under 19, Under 17, Under 15 e Serie C1 e C2 di Calcio a 5.

A delineare le priorità della LND Abruzzo per la prossima stagione sportiva è stato il presidente Concezio Memmo, che ha richiamato le società alla responsabilità partendo dal tema della sostenibilità economica. “L’aumento dei costi, arrivati a 7 milioni e 650mila euro per i soli calciatori delle prime tre categorie, rischia di mettere in difficoltà l’intero sistema. Dobbiamo ritrovare il senso della misura, ricordando che il calcio dilettantistico è aggregazione, divertimento e valore sociale”.

Memmo ha quindi illustrato gli strumenti messi in campo per sostenere i club: dall’accordo con la Protezione Civile, volto a garantire personale sanitario qualificato e costi calmierati, alle opportunità per l’efficientamento degli impianti sportivi, al progetto che consente alle società limitrofe con sede nei piccoli comuni di unirsi per consentire ai giovani di fare attività e contrastare lo spopolamento e il calo demografico. “Vogliamo tutelare soprattutto le società che operano nei piccoli comuni montani e investire realmente sui giovani. Con il Modello Abruzzo intendiamo superare l’obbligo puramente numerico dei fuoriquota per premiare chi valorizza con continuità i ragazzi del proprio vivaio e del territorio. Il progetto nascerà dal confronto con le società all’interno di un tavolo tecnico. Allo stesso tempo, servono fermezza contro abusivismo e falsi procuratori e maggiore responsabilità nell’uso dei social: il nostro calcio deve crescere nella legalità e nel rispetto”.

Al calcio femminile è stato dedicato l’intervento della responsabile regionale e vicepresidente vicaria della LND Abruzzo Laura Tinari, che ha posto l’attenzione sulla crescita del movimento e sulla necessità di rafforzare i vivai. “Sempre più ragazze abruzzesi riescono a raggiungere la Serie A e la Serie B, ma dobbiamo evitare che questo impoverisca le squadre del territorio. Per dare continuità al movimento occorre investire sulle giovani e accompagnarle fin dai primi passi. Un lavoro sicuramente più duro del semplice andare a guardare nei vivai delle altre società ma che tutti insieme dobbiamo fare per dare sostenibilità ai progetti delle singole società e al movimento regionale”. Tinari ha ricordato il progetto interscolastico “Gioca con noi, facciamo squadra”, attraverso il quale il calcio entra nelle scuole e coinvolge ogni anno centinaia di ragazze in Abruzzo. “È uno strumento fondamentale per avvicinarle a questo sport, far emergere nuovi talenti e costruire una base sempre più ampia sulla quale far crescere il calcio femminile regionale”.

Sul palco anche il responsabile regionale del Calcio a 5 e vice presidente Salvatore Vittorio, che ha fatto il punto sui campionati e sulle prospettive del futsal abruzzese. “Il nostro movimento è in salute e il campionato regionale di Serie C, per qualità e livello tecnico, non ha nulla da invidiare alla Serie B. Dobbiamo però continuare a crescere con equilibrio, ricordando la responsabilità sociale delle nostre società e prestando grande attenzione alla sostenibilità economica. Soltanto così potremo garantire solidità e futuro al calcio a cinque abruzzese”.

Alla serata hanno preso parte anche il presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando, il consigliere federale Daniele Ortolano e il vicepresidente dell’Associazione Italiana Arbitri Abruzzo Fabio D’Agostino, che ha illustrato alle società le principali novità regolamentari introdotte per la stagione 2026/2027.

Nel corso dell’evento sono stati consegnati i Premi Disciplina alle società che si sono distinte per correttezza e fair play sui campi di gioco. I riconoscimenti sono andati alla Virtus Cupello per l’Eccellenza maschile, al Bellante Val Tordino per l’Eccellenza femminile e al Maiella per la Promozione. Per il Calcio a 5 sono stati premiati il Futsal Vasto in Serie C1 e lo Sporting Tollo in Serie C2. I Premi Disciplina di Prima e Seconda Categoria sono stati assegnati rispettivamente all’Amiternina Scoppito e a Draghi San Luca. Nel settore giovanile, i riconoscimenti sono andati allo Spoltore per l’Under 19, alla Lorenzo Giangiacomo Villa 2015 per l’Under 17 e al Giulianova Calcio 1924 per l’Under 15.

Tutti i calendari dei campionati regionali della LND Abruzzo per la stagione sportiva 2026/2027 sono consultabili sul sito ufficiale al seguente indirizzo: https://abruzzo.lnd.it/calendari-stagione-2026-27/