Atletica Vomano grande protagonista alla mitica Miglianico Tour

Nata nel 1971, la Miglianico Tour rappresenta da sempre un punto di riferimento per l’atletica abruzzese e una delle corse più amate del panorama nazionale. Nell‘edizione numero 55, l’Atletica Vomano ha firmato un’impresa straordinaria che ne conferma il valore su ogni fronte agonistico, monopolizzando la scena dal primo all’ultimo chilometro.

La manifestazione si è aperta nel pomeriggio di sabato 8 agosto con il settore promozionale e giovanile, dove i ragazzi del club abruzzese hanno corso lungo le vie del paese per poi conquistare la prima posizione tra le società grazie a un’autentica pioggia di podi e successi, impreziosita dal dominio di Matteo Pio Cilli nei 3000 metri.

Nella medesima serata, la suggestiva sfida dei Big sui 10 km a invito ha regalato un verdetto senza precedenti: l’Atletica Vomano ha occupato l’intera top 5 con la vittoria del burundiano Celestin Ndikumana, seguito nell’ordine da Mihail Sirbu, Stefano Massimi, Simon Kibet Loitanyang e Lorenzo Dell’Orefice, completando l’opera con il settimo posto di Francesco Cacciatore. Un monopolio che acquisisce ancora più spessore alla luce del valore dei singoli interpreti, atleti reduci da risultati di livello internazionale e nazionale: Ndikumana è esploso di recente con un personale di 1h 00’34” alla Mezza Maratona di Lisbona; Sirbu ha da poco firmato un ottimo 1h 03’46” sulla mezza maratona oltre a conquistare il titolo regionale di cross; Massimi — già azzurro e primo italiano alla Stramilano 2025 — sta vivendo un momento di grazia nelle gare di fondo su strada; Loitanyang ha recentemente dominato una classica come la Grifonissima di Perugia; mentre Dell’Orefice e Cacciatore continuano a garantire continuità ad alti livelli nei principali appuntamenti di corsa.

Il gran finale di domenica della Miglianico Tour, gara aperta a tutti sulla classica distanza dei 18 chilometri, ha poi consacrato la resistenza della squadra, vedendo trionfare il capitano Stefano Massimi — già sul podio nella gara dei Big ad invito della sera precedente — seguito al secondo posto dal compagno di squadra Lorenzo Dell’Orefice. Dai primi passi dei più piccoli fino ai traguardi dei grandi atleti, l’Atletica Vomano conferma la forza di un gruppo unito e affiatato. Con questo entusiasmo la squadra si è proiettata al successivo appuntamento: la terza prova del Campionato Italiano di Corsa, pronta a giocarsela ancora una volta con le migliori realtà d’Italia.