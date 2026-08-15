Corrilabruzzo UISP: il grande podismo Ã¨ di scena con la 46^ Scarpinata Farese

Come da lunga consuetudine, a cavallo del Ferragosto, torna domenica 16 agosto la Scarpinata Farese che questâ€™anno giunge alla 46Âª edizione. Non si tratta solo di una corsa podistica, ma di un evento che ormai fa parte della storia e del tessuto cittadino di Fara San Martino, diventando un punto di riferimento per lâ€™intero territorio in virtÃ¹ della sua â€˜etichettaâ€™ di capitale della pasta.

Il merito di questa continuitÃ va ascritto al Gruppo Podistico La Sorgente che ha saputo mantenere vivo e partecipe lâ€™appuntamento podistico valido come 13Â° Memorial Angela Paci e 10Â° Memorial Costantino Cipollone, oltre a far parte del Corrilabruzzo UISP.

In ogni edizione del passato sono stati numerosi i concorrenti arrivati non solo da tutta la regione, ma anche dalle quelle limitrofe, senza dimenticare i podisti in vacanza che si sono aggiunti sulla linea di partenza.

Il ritrovo Ã¨ fissato alle 16:00 presso la Villa Comunale, che sarÃ la location di partenza e arrivo. Alle 17:30 prenderanno il via le gare giovanili, mentre alle 18:15 sarÃ la volta della gara competitiva di 8 chilometri, da correre su due giri, e della passeggiata di 4 chilometri, su un unico giro. A seguire le premiazioni che interessano i primi dieci assoluti uomini e donne, i primi cinque di categoria (con estensione al decimo ma solo per M/F40, M/F45 e M/F50), le prime otto societÃ piÃ¹ numerose e i due gruppi extra-regionali con almeno tre classificati al traguardo con premi a base di pasta.

Le gare riservate ai ragazzi, sia maschili che femminili, si svolgeranno su distanze che vanno dai 100 metri per i piÃ¹ piccoli fino ai 1200 metri per la categoria 14-15 anni. A tutti i giovani partecipanti verranno consegnate una coppa e un buono pasta.

Le iscrizioni potranno essere effettuate anche il giorno stesso fino alle 17:00, con le seguenti quote: 12 euro per i singoli, 8 euro per la non competitiva e 5 euro per i ragazzi. Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara contenente 3 chili di pasta e un buono pasta per lâ€™omonima sagra, che si terrÃ al termine delle premiazioni. Sono previsti anche un ristoro finale e tre punti di spugnaggio lungo il percorso.

Con queste premesse, la Scarpinata Farese continua a conquistarsi uno spazio particolare, dove tradizione ed enogastronomia vanno di pari passo.

Tra le iniziative del Corrilabruzzo UISP, martedÃ¬ 18 agosto Ã¨ in programma a Rapino il Trofeo Paperino, una giornata allâ€™insegna della condivisione, dello sport e dellâ€™amicizia, dedicata alle categorie giovanili fino a 16 anni. In questi giorni lâ€™organizzazione dellâ€™Atletica Rapino sta muovendo i primi passi per allestire al meglio la 27Âª edizione con ritrovo alle 17:00 presso il Parco della Rimembranza e lâ€™inizio delle gare previsto alle 18:00 su diverse distanze in base allâ€™etÃ del partecipante.

Tutti coloro che parteciperanno al Trofeo Paperino, oltre a ricevere il pacco gara e versare la quota di iscrizione di 5 euro, saranno premiati allâ€™arrivo con una medaglia. Sul palco delle premiazioni riceveranno poi una coppa, mentre al primo gruppo che avrÃ almeno 10 ragazzi arrivati verrÃ consegnato il Trofeo Libertas; anche la seconda e la terza societÃ classificata riceveranno premi in natura.

Lo scopo Ã¨ semplice: far appassionare i giovani allo sport, allâ€™insegna dei veri valori e tenendo alto lo spirito promozionale che renderÃ speciale la giornata del 18 agosto.