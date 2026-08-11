La Miglianico Tour fa 55 nel segno di Stefano Massimi e Melissa Palanza

Tanto pubblico ha fatto da viva cornice alla 55ª Miglianico Tour, resa possibile da un’organizzazione impeccabile della ADES Miglianico (Amici dello Sport) con la regia di Nicola e Francesca Mincone e il coinvolgimento di tutta la comunità miglianichese, che ha partecipato in maniera così attiva affinché tutto potesse funzionare alla perfezione. A Stefano Massimi dell’Atletica Vomano e Melissa Palanza della Let’s Run for Solidarity il gradino più alto del podio dell’edizione 2026.

Ma la festa della Miglianico Tour era già iniziata il pomeriggio di sabato 8 agosto con la “Piccola Olimpiade della Corsa“, che ha visto gli atleti e le atlete del settore promozionale e giovanile, in una fascia d’età compresa tra gli 8 e i 17 anni, cimentarsi in gare su distanza corta in un circuito interamente cittadino. La particolarità di questo momento è stata la sfilata delle squadre partecipanti (tra cui Atletica Vomano, che ha totalizzato i migliori piazzamenti sul podio e nei primi dieci, Polisportiva Tehtys Chieti, Asd Pallano Outdoor, Academy Atletica Abruzzo, Ades Miglianico, Progetto Running, Atletica Val Pescara, Atletica Rapino, US Acli Marathon, Tribù Run Lanciano, Cantera Atletica Pescara e Atletica Run Time), con l’accensione di un braciere simbolico per mano di Giacomo Ferraioli, colui che detiene il numero maggiore di partecipazioni consecutive alla Miglianico Tour e che si è presentato al via della cinquantacinquesima edizione. Tutte le batterie giovanili sono state scandite dal suono della campana della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, che ha accompagnato gli atleti al momento di iniziare l’ultimo giro cittadino di ciascuna gara.

I giovanissimi protagonisti della corsa sono stati anche i primi ad assistere e ad applaudire i protagonisti più grandi di età di scena nella kermesse podistica cittadina, il Trofeo La Molisana, sullo stile di quanto andava in scena circa 15 anni fa, ad invito per i podisti abruzzesi e quelli tesserati con società abruzzesi, anche da fuori regione. Ripetendo 11 volte un anello di 900 metri, il burundiano Celestin Ndikumana (all’attivo un personale di 1h00’34” alla Mezza Maratona di Lisbona) ha fatto gara a sé chiudendo al primo posto con il tempo di 31’11” e precedendo i compagni di squadra dell’Atletica Vomano Mihail Sirbu, Stefano Massimi, Simon Kibet Loitanyang e Lorenzo Dell’Orefice. A completare gli altri piazzamenti, nell’ordine, Nicolò Di Gaetano dell’Asd Cologna Spiaggia, Francesco Cacciatore dell’Atletica Vomano, Nunzio Gabriele del Mistercamp Castelfrentano, Douglas Scarlato dell’US Aterno Pescara e Tamirat Del Prete della Polisportiva Tethys Chieti.

L’entusiasmo è salito anche nel pomeriggio di domenica 9 agosto con le altre batterie promozionali dagli 0 ai 7 anni nel contesto del Mini Tour e Mini Mini Tour, che hanno registrato un’ottantina di presenze, per poi concentrare l’attenzione maggiore sulla partenza dei circa 750 partecipanti, spalmati tra la competitiva di 18 e la non competitiva di 9 chilometri. Al via per la prima volta anche le note sportive Paola Patricelli e Roberta Pagliuca, quest’ultima in carrozzina, entrambe partecipanti alla maratona di New York, che hanno strappato applausi percorrendo i due giri canonici della 18 chilometri. La partenza della massa di atleti è stata accompagnata anche dai fumogeni di colore giallo e blu, i colori distintivi del gruppo sportivo ADES Miglianico, che hanno creato un effetto scenico suggestivo agli occhi del pubblico.

La cronaca agonistica della 18 chilometri maschile ha visto Massimi riconfermare la prima posizione dello scorso anno, compiendo il primo giro di 9 chilometri in perfetta solitudine con un parziale di 27’50” e poi terminare in 57’13”. Secondo posto sempre per l’Atletica Vomano ad appannaggio di Lorenzo Dell’Orefice, con transito in 28’30” alla fine della prima tornata. Top 10 completata da Domenico Campitelli dell’ASD Mistercamp Castelfrentano, Nicolò Di Gaetano dell’Asd Cologna Spiaggia, Alessio Bisogno della Mistercamp Castelfrentano, Andrea Piscopo della Mistercamp Castelfrentano, Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà, Massimiliano Monaco della Passologico, Matteo Paolini (Fidal Runcard) e Domenico Barbierato del Gruppo Podistico La Sorgente. Con il tempo di 1h07’07”, primo posto per Melissa Palanza, seguita con vari distacchi da Laura Brenna della DK Runners Milano, Antonia Falasca dell’Asd Vini Fantini, Catia Fusoni della Daunia Running, Ludovica Di Crescenzo dell’Atletica Gran Sasso Teramo, Sara Sartori dell’Atletica Gran Sasso Teramo, Mara De Juliis della Filippide Montesilvano, Melissa Lupone della Tocco Runner, Lorella Buzzelli della Runners Chieti e Naomi Crescenzi (Fidal Runcard). Per la 9 chilometri, in luce Alessio Perna della Cantera Atletica Pescara in 29’25” e Sofia Ciuffolo dell’Atletica Gran Sasso in 36’50”.

Combinando le partecipazioni tra la 18 e la 9 chilometri, la Runners Chieti ha schierato il maggior numero di atleti al via con 31, a seguire la Runners Pescara con 29, la Pescara Marathon con 27, l’Atletica Val Tavo con 25 e la Podisti Frentani con 21.

Su Timingrun le classifiche della 18 chilometri e della 9 chilometri a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=672

A questo link video di Uliano Starinieri (autore delle foto) i momenti salienti della Miglianico Tour 2026 https://youtu.be/SG1IsxS1j5E?si=__evxg7TkewN1Sfi

Altri servizi video in uscita a breve con i contributi di Massimiliano Monaco, LatvLab e della rubrica di Rete8 Podismo e…

Credit fotografico Uliano Starinieri