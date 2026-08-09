L’Abruzzo protagonista alle Ponyadi 2026

Grande partecipazione della delegazione abruzzese alle Ponyadi, le “mini Olimpiadi” degli sport equestri organizzate dalla FISE-Federazione Italiana Sport Equestri, che si sono svolte nella cornice dell’Arezzo Equestrian Center.

L’edizione 2026 ha assunto un significato ancora più speciale, celebrando il Centenario della Federazione Italiana Sport Equestri e il 20° anniversario delle Ponyadi, una delle manifestazioni più importanti dedicate ai giovani cavalieri dai 4 ai 14 anni.

L’Abruzzo ha risposto presente con una rappresentativa di circa 80 ragazzi, provenienti da 17 circoli ippici della regione, confermando la crescita e la vivacità del movimento equestre giovanile abruzzese.

“Un sentito plauso – si legge in una nota del Coni Abruzzo – va a tutti gli atleti, ai tecnici, alle famiglie e ai circoli ippici che, con dedizione e passione, promuovono ogni giorno i valori dello sport, del rispetto e della crescita personale attraverso l’equitazione.

Un riconoscimento particolare al presidente della FISE Abruzzo, Fabio Ferrara, per il lavoro svolto nella promozione e nello sviluppo dell’attività equestre regionale, contribuendo a creare opportunità di crescita per tanti giovani.

Complimenti a tutti! L’Abruzzo continua a distinguersi anche nel mondo degli sport equestri“