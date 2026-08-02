Altino Volley, ingaggiata Giorgia Bernasconi

Nata il 16 settembre 2001 in provincia di Como e alta 184 cm, Giorgia Bernasconi, nuova giocatrice dell’Altino Volley che anche nella prossima stagione disputerà il Campionato di Serie A2 femminile, è una centrale pronta a portare presenza, intensità e determinazione nel nuovo gruppo rossoblù.

Un profilo capace di dare sostanza al reparto, con caratteristiche importanti in un campionato che richiederà continuità, attenzione e grande disponibilità al lavoro, si evidenzia in una nota del club.

Il percorso di Giorgia parte dai campionati nazionali, dove ha iniziato a costruire il proprio profilo tecnico confrontandosi con realtà competitive e percorsi di crescita importanti. Dopo l’esperienza in Serie B2 con Cabiate, nella stagione 2021/22, è approdata alla Tecnoteam Albese Volley Como, società con cui ha disputato tre stagioni consecutive nel campionato di Serie A2 femminile, dal 2022/23 al 2024/25.

Nell’ultima annata ha vestito la maglia della Clerici Auto Concorezzo, proseguendo il proprio percorso in Serie A2 e consolidando ulteriormente la propria esperienza nella categoria.

Bernasconi si inserisce nel nuovo progetto tecnico con entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione della squadra, pronta a contribuire al lavoro quotidiano del gruppo e al percorso che l’Altino Volley si prepara ad affrontare.

Queste le prime parole di Giorgia Bernasconi da nuova giocatrice rossoblù: “Inutile dire quanto sia emozionata e vogliosa di cominciare questa nuova avventura! Sarà il mio primo anno con la maglia di Altino, ma fin dai primi contatti ho capito subito quanto questa società sia una grande famiglia. Sono super carica e pronta a dare tutto… diamoci dentro!”