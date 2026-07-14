Altino Volley, tutto fatto con Gaia Riva

L’Altino Volley comunica l’arrivo di Gaia Riva, schiacciatrice classe 2000, che vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione sportiva nel campionato di Serie A2 femminile.

Nata il 17 agosto 2000 in provincia di Milano e alta 178 cm, Riva è un’atleta che porta con sé esperienza, solidità e conoscenza dei campionati nazionali. Schiacciatrice completa, unisce qualità tecniche, equilibrio e capacità di mettersi al servizio del gruppo, caratteristiche importanti per affrontare una stagione lunga e competitiva.

Cresciuta pallavolisticamente nel Busnago Volley, Gaia ha proseguito il proprio percorso con Mandello Lario, dove ha maturato esperienza nel campionato di Serie B2. Successivamente ha vestito la maglia del Volley Concorezzo, confrontandosi con la Serie B1, prima del passaggio alla Capo d’Orso Palau.

Nell’ultima stagione ha giocato in Serie A2 con la PanBiscò Leonessa Altamura, proseguendo il proprio percorso di crescita e consolidando il suo profilo nel panorama nazionale.

L’arrivo di Gaia Riva rappresenta un nuovo tassello nella costruzione del roster rossoblù. La società ha individuato in lei una giocatrice capace di portare qualità, affidabilità e mentalità al reparto delle schiacciatrici, inserendosi nel nuovo progetto tecnico con determinazione e spirito di squadra.

Energia, lavoro e concretezza saranno elementi importanti nel percorso che la squadra si prepara ad affrontare.

Queste le prime parole di Gaia Riva da nuova giocatrice rossoblù: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura. Arrivo con tanta voglia di mettermi in gioco, portando con me tutto ciò che ho imparato fino a oggi, ma consapevole di avere ancora tanto da migliorare. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e tutto lo staff. Sarà una stagione impegnativa, ma sono convinta che con impegno e spirito di squadra riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni”.