Altino Volley, ecco l’opposta Valentina Omonoyan

L’Altino Volley comunica l’arrivo di Valentina Omonoyan, opposta classe 2005, che vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione sportiva nel campionato di Serie A2 femminile.

Nata ad Asti l’8 febbraio 2005 e alta 178 cm, Omonoyan è un’atleta giovane e di prospettiva, capace di portare fisicità, energia e importanti margini di crescita al reparto offensivo rossoblù. Il suo arrivo rappresenta un nuovo tassello nella costruzione del roster che affronterà il prossimo campionato.

Valentina ha iniziato il proprio percorso pallavolistico con il Certosa Volley, realtà con cui ha maturato esperienza nei campionati giovanili e nei campionati nazionali. Successivamente ha vestito la maglia del Volley Modena, proseguendo il proprio percorso di crescita e confrontandosi con un contesto competitivo importante.

Nelle ultime stagioni è approdata alla Savino Del Bene Volley Scandicci, inserendosi nel progetto tecnico della società toscana e proseguendo la propria formazione in un ambiente di alto livello. Un’esperienza che le ha permesso di lavorare con continuità, consolidare il proprio profilo e prepararsi a una nuova sfida nel campionato di Serie A2.

L’arrivo di Valentina Omonoyan aggiunge al gruppo rossoblù un profilo giovane, motivato e pronto a mettersi a disposizione della squadra. La società ha individuato in lei un’atleta con qualità fisiche e tecniche interessanti, capace di inserirsi nel nuovo progetto con entusiasmo e determinazione.

Queste le prime parole di Valentina Omonoyan da nuova giocatrice rossoblù: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova stagione, dove l’obiettivo è quello di crescere ma anche dare il massimo”.



