Avvio dâ€™estate dâ€™oro per lâ€™Asd Moreno Di Biase

In tutto il mese di giugno i colori sociali dellâ€™Asd Moreno Di Biase hanno brillato con una forza straordinaria, portando a casa risultati che profumano di futuro, sacrificio e grande talento.

Quattro ragazzi del sodalizio di Fossacesia, guidato dallâ€™ex professionista Moreno Di Biase, si sono guadagnati la convocazione nella rappresentativa regionale FCI Abruzzo per i Campionati Italiani Esordienti-Allievi a Laives, in Alto Adige.

I nomi selezionati dal tecnico regionale Lucio Di Federico sono quelli degli esordienti Filippo Masciulli e Mirko Mascitti, e degli allievi Alberto Ciancetta e Riccardo Mazzocchetti.

Tra gli ultimi risultati spicca proprio Mirko Mascitti (nella foto), atleta versatile che alterna mountain bike e strada. Su questâ€™ultima ha dato prova di grande valore, sfiorando la vittoria con una prestazione maiuscola: prima in una cronometro a Porto San Giorgio, poi in una gara in linea a Spello, in Umbria.

A coronare questa straordinaria serie di piazzamenti ci hanno pensato Riccardo Esposito e Alberto Ciancetta, rispettivamente quarto e nono tra gli allievi al Gran Premio Vito Taccone â€“ Memorial Franco Cozzolino di Avezzano. Entrambi hanno lottato con grinta, cedendo il passo agli avversari solo nelle battute finali di una gara ad altissima intensitÃ .

Anche Ciancetta ha mostrato ottime doti contro il tempo nella cronometro di Porto San Giorgio, mentre Riccardo Mazzocchetti ha conquistato il primo podio stagionale a Cavriago, in Emilia-Romagna.

Questi risultati non sono solo numeri ma la testimonianza tangibile del lavoro quotidiano dei tecnici e, soprattutto, della dedizione dei ragazzi, che continuano a pedalare forte verso traguardi sempre piÃ¹ prestigiosi a livello extra-regionale.