Corriabruzzo, spiccano gli appuntamenti in provincia di Chieti

Grande fervore per le corse targate Corrilabruzzo UISP nella provincia di Chieti. Tra gli appuntamenti più attesi – la 6/8 Ore Città di Teate, la Notturna Città di Chieti, la Tre Mulini di Arielli e la Notturna Città di Guardiagrele – un posto di rilievo lo ha occupato anche la seconda edizione di Ciliegie in Corsa, svoltasi a Giuliano Teatino.

Inserita nel contesto della 39ª Sagra delle Ciliegie, l’iniziativa è stata realizzata con il supporto tecnico della Runners Pescara, affiancata allo staff della sagra e all’amministrazione comunale locale. La manifestazione podistica ha previsto una gara competitiva di 9,5 chilometri, una non competitiva e passeggiata di 4,5 chilometri, oltre alle gare giovanili per gli under 16 su distanze ridotte in base all’età.

Nella gara maschile, il vincitore Sergio Serraiocco (Daunia Running) ha fermato il cronometro sul tempo di 35’16”, precedendo Alessandro Finoli (Gruppo Podistico Il Crampo) e Umberto D’Agostino (Podisti Frentani). Tra le donne, successo per Luisella Masciangelo (Let’s Run for Solidarity) con il tempo di 49’24”, che ha lasciato alle sue spalle Manuela Di Tella (Runners Pescara) e Mariana Mitrofanschi (Atletica Val Tavo). Per quanto riguarda le società più numerose, sono state premiate Atletica Rapino, Atletica Val Tavo, Runners Pescara, Podisti Frentani e Progetto Running. Per rivedere i momenti salienti della corsa ecco il video di Massimiliano Monaco a questo link (clicca).

Lo sguardo è già proiettato a domenica 5 luglio, quando l’attenzione si sposterà su Santa Maria Imbaro, dove è tutto pronto per riproporre la Gara Podistica dell’Amicizia. L’iniziativa, fortemente voluta e realizzata dal Gruppo Podistico Il Crampo, nasce in ricordo di Roberto Pierini e Giorgio Manzi, storici componenti del sodalizio podistico lancianese.

Il ritrovo è fissato per le 17:30 in via Piane, seguito alle 18:50 dalle gare riservate a bambini e ragazzi under 16. Alle 19:30 scatterà invece la partenza della gara competitiva di 11,5 chilometri (due giri di circa 5,7 chilometri ciascuno), affiancata dalla gara non competitiva.

Per le premiazioni, sono previsti riconoscimenti per i primi tre classificati assoluti, per le prime tre società con il maggior numero di tesserati partecipanti e un premio speciale per la miglior società extra-regionale. Il momento più atteso della giornata sarà però il pasta party, occasione in cui tutti i partecipanti potranno rilassarsi e condividere lo spirito autentico della manifestazione, fondato sui valori dell’amicizia e della socialità.