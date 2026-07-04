Doppia sfida al Gran Sasso per la gara in ricordo di Angelo D'Onofrio

La macchina organizzativa Ã¨ giÃ a pieno regime per il Gran Sasso Mtb Marathon-Memorial Angelo Dâ€™Onofrio di mountain bike. Lo start Ã¨ atteso a Castel del Monte per domenica 5 luglio, quando la doppia sfida entrerÃ nel vivo lungo i 61 chilometri del percorso marathon e i 40 chilometri della granfondo.

Si tratta di una manifestazione che unisce lâ€™agonismo al rilancio turistico del territorio e proprio questa vocazione, unita alla passione degli organizzatori, ha permesso alla gara di consolidarsi negli anni anche nel circuito Abruzzo Mtb Cup, grazie allâ€™impegno dimostrato dal sodalizio Bike Team Bucchianico.

Si corre in ricordo di Angelo Dâ€™Onofrio, membro del comitato organizzatore e dirigente molto apprezzato nel mondo del fuoristrada abruzzese, che aveva contribuito a dare impulso a questa manifestazione insieme alla Granfondo San Camillo de Lellis, che si svolge a Bucchianico.

Dalla partenza in via della Vittoria (alle 9:30), dal borgo di Castel del Monte si sale a Capo di Serra (1700 metri), si attraversano il Bosco Cabonieri, la piana del Voltigno e la Vallestrina fino al rifugio Ricotta. Si percorre un breve tratto della SR17bis, si attraversano i Prati di Cretarola e si entra nel canyon ai piedi del Monte Bolza, con vista sul Monte Camicia e sul Monte Prena. Dopo aver risalito la Sella di San Cristoforo (1680 metri), si scende su sterrato fino alla Fonte del Cane, dove i due percorsi si dividono. Chi affronta il tracciato Marathon di 61 chilometri prosegue a destra verso Santo Stefano di Sessanio, poi Rocca Calascio, attraversa la Valle Polmonara e torna a Castel del Monte. Chi opta per la granfondo di 40 chilometri, invece, svolta a sinistra alla Fonte del Cane e scende su una lunga e veloce strada sterrata che si ricollega al tracciato marathon poco prima di Rocca Calascio. Da lÃ¬, il rientro Ã¨ comune fino allâ€™arrivo a Castel del Monte in via della Vittoria.

A tutti gli iscritti che hanno regolarizzato il pagamento della quota di partecipazione, saranno garantiti la consegna del pacco gara durante il ritrovo (alle 7:30), la verifica delle tessere, il servizio cronometraggio, le docce, il lavaggio bici, i ristori lungo i percorsi e quello finale allâ€™arrivo, in aggiunta al pasta party. Ãˆ possibile iscriversi in loco la mattina prima della partenza alla quota di 35 euro.