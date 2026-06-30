Internazionali d'Italia Supermoto 2026, Circuito di Ortona "fiore all'occhiello dello sport abruzzese"

Il CONI Abruzzo si congratula con i titolari del Circuito Internazionale d'Abruzzo per il brillante successo organizzativo del terzo appuntamento degli Internazionali d'Italia Supermoto 2026, manifestazione che ha richiamato i migliori piloti della specialitÃ e un folto pubblico di appassionati.

Il presidente Antonello Passacantando esprime il proprio apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto, sottolineando come il circuito ortonese rappresenti oggi uno dei piÃ¹ prestigiosi impianti motoristici d'Italia e un autentico fiore all'occhiello dello sport abruzzese.

Un riconoscimento speciale va alla famiglia Mancini, e in particolare a Luigi Mancini, per l'impegno, la competenza e la passione con cui hanno contribuito alla crescita della struttura, rendendola una sede di riferimento per le piÃ¹ importanti manifestazioni motoristiche nazionali.

Il presidente Passacantando rivolge inoltre un sentito plauso al presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Motociclistica Italiana, Piero Salvati, e a tutta la struttura federale regionale, per il costante lavoro a sostegno dello sviluppo del motociclismo nella nostra regione.

Eventi di questo livello confermano che l'Abruzzo Ã¨ una terra capace di ospitare grandi appuntamenti sportivi, valorizzando il territorio e promuovendo i valori dello sport.